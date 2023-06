'Supervivientes 2023' sorprendió con su nueva expulsión y una prueba de líder que consagró a Asraf

La gala 15 de Supervivientes 2023 demostró que se trata de una edición histórica por varias novedades en la mecánica. La primera (y más llamativa) fue la prueba en la que Asraf, Bosco y Artùr estuvieron 21 horas aguantando para convertirse en líderes. Algo que, tras la Noria Infernal solo logró el novio de Isa Pantoja, que batió récords en el reality.

“Dios, ¡qué contento estoy! Me ha costado muchísimo, por haber estado cansado y el mareo... Lo voy a dar todo siempre, hasta el final”, decía el ganador emocionado. Y es que, Carlos Sobera les había advertido de que convertirse en líder era algo crucial por lo que les contarían el próximo jueves.

Además, el presentador anunció que Oriana Marzoli se unía a Alejandro Nieto en su viaje a Honduras, para convertirse en dos “fantasmas del pasado”.

La emotiva despedida de Alma Bollo

Bosco, Alma y Jonan eran los nominados de la semana, tras la salvación de Artùr. Una decisión del público que descuadró a unos concursantes que confesaron estar desubicados, al ver que una semana la audiencia expulsaba al modelo y la otra lo salvaban el primero.

Seguidamente, Sobera anunciaba que Bosco era el primer salvado de la noche. Al descubrirlo, el público estalló en aplausos y él contuvo su alegría por sus compañeros. Lo que quería decir que el trío de amigos (junto a Adara) se iba a separar, porque o Alma o Jonan se marcharían.

Minutos después, el presentador sentenciaba: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que el concursante salvado sea Jonan”. El influencer besaba a Alma como despedida: “Mil gracias a toda la gente que me ama, esto me duele muchísimo porque llevo desde la primera noche con ella. Es muy bonito y doloroso”.

Por su lado, la hija de Raquel Bollo se secaba las lágrimas y decía sus últimas palabras: “Nunca me lo hubiese imaginado así. Me muestro como soy, para lo bueno y para lo malo. Me he superado en todos los aspectos. He sido una muy buena superviviente, para mí. Me alegro de haber llegado hasta aquí, me llevo a Adara y Jonan, que para mí son familia”.

Mientras en plató los colaboradores también se mostraban sorprendidos por la decisión de un público que prefirió dejar a Jonan, que había expresado sus ganas de marcharse, y que en las pruebas estaba “por debajo” de Alma.

La lista de los 3 nuevos nominados

Con tan solo cinco concursantes ya, el grupo votó a Artùr y Adara para entrar a la lista de nominados. Y Asraf señaló a Bosco para sumarse a la lista.

La buena noticia es que el próximo sábado, todos ellos disfrutarán de “una grandísima fiesta en Cayo Paloma: por el esfuerzo, la entrega y la actitud que tienen, y por los 100 días con su presencia. Con la visita sorpresa de Alma antes de irse a España, porque también se lo merece”, dijo el presentador.