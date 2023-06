'Supervivientes 2023' sorprendió con la salvación de un nominado y una nueva pareja a la vista

La entrega 14 de Supervivientes: Tierra de Nadie sorprendió a la audiencia en varios momentos de su emisión. El primero de ellos al mostrar unas imágenes de Alexia y Bosco en las que parecían saltar chipas.

También se quedó asombrado Artùr al descubrir que la audiencia le había salvado, antes que a Alma, Bosco y Jonan. A la vez que Asraf celebró que se acabara su penitencia de ir con taparrabos.

Además, en la gala se vivieron momentos de emoción con el puente que cruzó la hija de Raquel Bollo, que habló de su infancia, de sus carencias y de la falta de figura paterna.

Artùr celebró su salvación: “No me lo imaginaba”

Alma, Artùr, Jonan o Bosco eran los nominados de la semana que se situaban al filo de la tablilla en la ceremonia de salvación. El ucraniano se sometía a su sexta nominación, el influencer transmitía sus ganas de seguir halagando sus labores, el sobrino de Pocholo reiteraba su única marcha “ a tope” y la hija de Raquel Bollo mantenía la esperanza.

Sin embargo, solo pudo salvarse uno de los cuatro. El primero en caer al agua fue Bosco, le siguió Alma y Jonan. Por lo que era el modelo el que salía de la lista negra: “No pensaba. Es la primera vez que me salvo en el barco, tengo muchas ganas de seguir. No me lo imaginaba”, confesaba a Laura celebrándolo.

Alma en el 'puente de las emociones': “No consigo perdonar a mi padre”

Llegó el turno de Alma para cruzar el puente de los emociones, dispuesta a abrirse en esta “parte esencial para seguir la experiencia” que le propone el reality. De lo primero que habló fue de su infancia: “Recuerdo a mi madre, a mi abuelo y a mi abuela. A pesar de todas las adversidades contra las que mi madre ha luchado he sido una niña muy feliz”.

En cambio, en la adolescencia sí que notó ausencias: “Conforme fui creciendo me daba más cuenta de las cosas que faltaban en mi vida, como la figura paterna. Sentí soledad ante preguntas incompletas, que nadie podía responderme”. Algo que se le repitió cuando “con 19 años me quedé embarazada. Nadie me comprendía porque no podía dar marcha atrás, me voy lejos de mi familia y llega lo más importante de mi vida”.

Sobre la culpa confesó haber sido “muy complicada. No mala pero sí compleja. He hecho sufrir mucho a mis abuelos y a mi madre, con mis contestaciones y desobediencias. Me culpabilizo por hacer sentir mal a mi madre al estar mucho tiempo fuera de casa para que no nos faltara de nada. La castigué mucho”.

Por eso, pidió perdón de forma directa a su madre, a sus abuelos y hermanos: “Con mi culpabilidad he culpado a los demás, les he machacado, no he sabido estar a la altura en muchas ocasiones. Se merecen el mayor perdón. No consigo perdonar a mi padre, aunque falleciera, ni lo que le hizo a mi madre, a mi hermano ni que me abandonase sin explicación. Me atormenta pero lo necesito para tener paz”.

Tras escucharla, Raquel Bollo confesaba estar “súper orgullosa” de sus dos hijos: “Que me amen como lo hacen, es lo más bonito. He sido siempre la más exigente del mundo, pero siempre lo hago en la intimidad”.

Raquel Arias, en plató: “Asraf me decepcionó”

La última expulsada llegó a plató abrazando a todos sus seres queridos y, entre ellos, su novio. Algo que sorprendió a Sobera que siempre había broemado con su relación con Bosco: “Si siempre le he dedicado las pruebas, he escrito su nombre en las nominaciones, la gente no se quiere enterar de lo que no quieren”, comentó ella.

Sobre su silencio en la bronca entre Yaiza y Asraf: “Fue un conflicto del que se habló mucho pero yo llegué al final. Separé a ambos y le dije que las maneras no eran las adecuadas. Yo no estaba involucrada y puede que me afectara.

Preguntada por su opinión sobre Asraf: “Quise conocerle para no dejarme llevar por lo que me habían dicho. Le pregunté por qué se quedaba solo, si tenía muchos amigos o no, y creo que es peculiar. Había comentarios que me sorprendían con dardos sin sentido y me fui enterando de cosas que decía que después cambiaba, también frente a la cámara o sin ella”.

También mostraron su reencuentro con el espejo y desvelaron que había perdido 7 kilos.

Bosco y Alexia, ¿nueva pareja a la vista?

“Se nota un cierto tonteo, roneo y se está poniendo la cosa calentita entre Bosco y Alexia” anunciaba Carlos Sobera antes de dar paso a unas imágenes en las que ambos se lanzaban indirectas: “¿Ves un futuro juntos?”, preguntaba el sobrino de Pocholo a la colaboradora, que se reía.

“Te hace tilín”, le decía Ana María Aldón a la otra fantasma del pasado, que respondía con evasivas. “Hay un tira y afloja entre los dos”, también comentaba Adara.

Incluso los dos dormían al lado, y por la noche sus caras estaban muy cerca la una de la otra. “Ha sido la única que ha mordido el anzuelo de Bosco”, bromeaba Alma.