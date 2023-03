'Supervivientes 2023' sufrió su primera expulsión definitiva y otro casi abandono con bronca de Ion Aramendi

“Nada va a volver a ser como antes” advertía Ion Aramendi al arrancar la cuarta gala de Supervivientes 2023: Conexión Honduras y así fue. En primer lugar, porque la edición ya tiene a su primer expulsado definitivo que subirá a un avión de camino a España.

Pero también, porque el reality casi pierde a una nueva concursante, tras haber dicho adiós a Patricia Donoso por iniciativa propia y escuchar que Katerina también quería marcharse. Idea que ya ha cambiado.

Todo ello en una noche en la que el programa mostró la gran bronca entre Asraf y Manuel por un malentendido con la pesca y el fuego. Así como otra entre Adara y Arelys por la comida. Una situación que provocó el acercamiento entre Asraf y Adara al sentir que no encajan en el grupo.

Artùr y Jaime continúan como “Olvidados”

Artùr Deniese, Jaime Nava y Sergio Garrido fueron los primeros eliminados de la audiencia, que se encontraron en la Playa de los Olvidados para tener una última oportunidad en el concurso.

Por lo que esta noche, Aramendi desveló la decisión definitiva del público. El primero al que salvaron fue al modelo, que agradecía el apoyo porque espera continuar su aventura: “Quiero que la gente me conozca más, quiero seguir aquí”, aseguró.

Minutos más tarde, el presentador anunciaba lo siguiente: “Los espexctadores de Supervivientes 2023 han decidido que el expulsado definitivo sea Sergio”. Algo que al paparazzi le hacía feliz porque él mismo había pedido marcharse.

Pero antes de subirse a la barca, se dirigió a cámara: “Me he reído, he llorado, me he cortado la mano, me han picado milones de mosquitos, he conocido a gente maravillosa y me voy con la cabeza muy alta con ganas de ver a mi familia”, reflexionó.

El casi abandono de Gema Aldón y la “dureza” de Aramendi

A mitad de noche, Aramendi explicó que Gema Aldón había tenido un percance y se había hecho daño en un codo: “Gema rechazó el tratamiento médico de manera radical. Hoy ha aceptado el tratamiento, pero tardará en hacer efecto. El equipo médico dice que puede seguir en la playa, el tratamiento hará su efecto, estará en observación para saber cómo irá evoluciónando. No hay razones que aconsejen su evacuación”, explicó.

Sin embargo, la concursante había decidido abandonar, a pesar de las palabras de Aramendi que zanjaba así: “Si quieres seguir abandonando estás en tu derecho pero deberás enfrentar las consecuencias de tu abandono”.

Al acabar el presentador, habló ella: “Le tengo un pánico horrible a las agujas. Esta noche al pasar tan mala noche decidí someterme al tratamiento de infiltración. Me dicen que en 3 o 4 días mi codo estará mejor pero no puedo pasar más horas estirada en la esterilla, nunca pensé que mi cuerpo y mi estado mental estuvieran tan mal. Tenía muchas ganas de seguir aquí y llevo años viendo el programa, pero voy a hacer frente a las consecuencias y me voy a España”.

Una decisión que Aramendi no compartía: “El dolor de codo se te va a pasar y yo también tengo pánico a las agujas. Creo que hay algo que se me escapa y no tiene que ver con tu codo y tu dolor”, decía y cerraba la conexión con ella pidiéndole que reflexionara.

Minutos después, Gema seguía pensando en marcharse y era su madre la que hablaba con ella por teléfono: “Perdón por todas las veces que no confié en ti. Perdóname por todas las veces que te hice sentir que no podías llegar. Estás creciendo por encima de mí, estamos orgullosos de ti toda España. Sigue porque tú puedes que lo estás demostrando. Tienes que seguir, todas tus preocupaciones están bajo control, todas. Abandonar no es una opción porque va a frustrar tus sueños. Puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España”, le animó y lo logró.

Gema reaccionó de forma poitiva e hizo caso a su madre: “Vale, que mi niña no se olvide de mí, os echo mucho de menos”, respondía. Y al escucharla, Aramedi retrocedía en sus palabras: “He sido duro contigo por dos motivos: sería una decepción que abandonaras cuando eres una concursante brillante y lo segundo porque si tienes un problema médico sométete al tratamiento que el equipo te diga. Por favor, haz caso al equipo médico”.