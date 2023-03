'Supervivientes 2023' vivió el abandono definitivo de Patricia Donoso y el destierro del deportista profesional

“Se nos está quedando una noche cojonuda” comentaba Jorge Javier Vázquez en la segunda gala de Supervivientes 2023 al saber que Katerina quería abandonar y que Patricia Donoso seguía en cuerpo pero no en alma porque también quería marcharse. Finalmente, solo se marchó la segunda.

La sorprendente respuesta de los 'Supervivientes' al poder ganar comida: "Ahora mismo no tenemos hambre"

Tras lograr la permanencia de la modelo rusa, el programa también vivió la primera eliminación de la temporada: la de Jaime Nava, que se marchó al destierro.

El duro juego de localización de la noche concluyó con los Royales en la misma playa, pero los Fatales (Arelys, Asraf, Ginés, Jonan y Alma) cambiaron a Tierra de Nadie (por lo que se convirtieron en inmunes) y las dos Raqueles, Bosco, Sergio y Artùr, a playa Fatal. Mientras que la lista de nominados de la semana la formaron Artùr, Sergio, Diego y Gema.

Jaime Nava, primer desterrado con una última palabra

Tras la salvación de Diego 'James Lover', los nominados que quedaban eran Jaime Nava, Alma Bollo y Ginés Corregüela. Al arrancar la noche, los porcentajes ciegos marcaban: 40,9%, 16,9% y 42,2%, por lo que dos de ellos estaban al límite de marcharse.

Jorge Javier desveló que el primero en salvarse era el tik toker, por lo que la expulsión solo estaba entre la hija de Raquel Bollo y el deportista. “Los espectadores han decidido que sigue en el concurso Alma Bollo”, exclamó el presentador y ella lo celebraba por todo lo alto. Hasta abrazándose con Katerina, que fue quien la nominó.

Así, Jaime se convirtió en el primer eliminado de la edición: “Gracias. Esto es una putada muy grande, algo que teme todo el mundo, ser el primero en abandonar el barco. He intentado dar lo mejor, estar a tope en las pruebas”, aseguró. Pero antes de marcharse, el programa introdujo una novedad: dar una ventaja o un lastre a alguien. Y fue un lastre para Artùr, que tuvo que comenzar la prueba de líder 10 segundos antes que el resto.

Minutos después, Jaime llegaba a la Playa de los olvidados, su nuevo hogar en condiciones pésimas, como le explicó Jorge Javier. Y él respondió con ironía: “Estoy entusiasmado aquí. No me gusta la soledad pero habrá que afrontarla”.

Katerina, a punto de abandonar: “Quiero morir antes que seguir aquí”

Si la semana pasada era Patricia Donoso la que pedía abandonar, ahora se le sumaba Katerina. “He decidido irme a casa. No me encuentro bien físicamente, me han picado mosquitos, pulgas... y ayer me encontré muy mal. Mentalmente tampoco me encuentro bien. Sabía lo que era Supervivientes y me siento orgullosa por haber venido, no me arrepiento de haberlo probado pero cada persona tiene sus límites”, explicaba al conectar con plató.

Jorge Javier intentó disuadirle: “Yo te veo y muy al límite no te veo. Te veo estupenda, los mosquitos son normales y que sea un poco duro el concurso sí, pero decirlo la primera semana provoca muchos quebraderos de cabeza a la organización. Tienes todavía todo por hacer en el concurso y me da rabia que una mujer como tú tire la toalla, porque en cuanto subas al avión te vas a arrepentir”.

Le hicieron escuchar la frase de su vídeo de presentación en la que aseguraba que ganaría el reality, también conecto con su padre que le recordó que ellos no tiraban “nunca” la toalla“ y ella cambió de opinión: ”Me da pena esta situación, me quiero morir antes que levantarme y seguir viviendo aquí. Me voy a dar una semana. A ver qué tal me encuentro en una semana y si veo que no mejoro me marcho“, zanjó.

El adiós definitivo de Patricia Donoso

Seguidamente, Jorge Javier también tuvo que conectar con Patricia que estaba en la Palapa junto a sus compañeros “en cuerpo pero no en alma”, por lo que le preguntó cómo seguían sus ánimos:

“Lo tenemos que parar hoy. Esto no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca, no me siento bien, y estoy minando a mis compañeros. No puedo seguir así porque también es un concurso de psicología y ellos no tiene que estar ayudándome. Sé las consecuencias y lo que quizás más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando, pero si es el precio lo pago. Hasta ese punto estoy”, aseguró.

Y aunque el presentador le pidió que no le privara de seguir viendo a la “mujer barbuda y horrorosa” en la que se había convertido, le dejó marchar: “Esto va a traer consecuencias y que pasemos mucho tiempo sin relación, cosa que me duele pero si es lo que decides tienes que abandonar la palapa”. Dicho y hecho, cogió sus cosas y se marchó.