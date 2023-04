'Supervivientes 2023' vivió la expulsión más “injusta” y provocó la indignación de Adara con las nominaciones

La gala 8 de Supervivientes 2023 tuvo una expulsión “injusta” según algunos colaboradores de plató que vieron marcharse de la playa a Arelys Ramos. La madre de Yulen Pereira no había sido nominada por ningún compañero, si no que había sido la organización la que la castigó por una agresiva pelea con Yaiza, y finalmente fue la expulsada. “Es injusto”, decía su defensor.

Ella se marchaba y dejaba a un Asraf derrotado, al ver que uno de sus pocos apoyos en el reality se volvía a distanciar de él. Aunque será por poco tiempo ya que durante la noche también se produjo la unificación, que volvería a acercarlo a Adara Molinero.

Todo ello en una gala en la que en plató se conocieron Katerina Safarova y Raquel Bollo, la “medio novia” de su hijo y la suegra, se dieron un abrazo por primera vez: “Tus hijos son muy fuertes, te echan muchísimo de menos, y me han dicho que te diga que tienen fuerzas para seguir y están muy bien”.

Arelys, la nueva eliminada por un giro de los acontecimientos

Yaiza, Manuel Cortés, Raquel Arias y Arelys eran los nominados de la semana. Aunque Yaiza y Arelys estaban en la lista negra por decisión de la organización que las castigó tras una grave pelea que protagonizaron.

Ninguno de los cuatro quería abandonar el concurso, por lo que escucharon con nervios y miedo las tres sentencias de Jorge Javier Vázquez: “Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que sigue en el concurso Manuel”, señalaba en primer lugar.

Para seguidamente, desvelar que la audiencia también apostó por seguir viendo a Yaiza. Una decisión que sorprendió a algunos de los presentes en plató, que creían que al ser la última en llegar y la “villana” de la edición, sería la expulsada.

Y finalmente, la última salvada fue Raquel, por lo que Arelys aceptó la derrota. Abrazó a sus compañeros y a Asraf le susurró que se tranquilizara. Al preguntarle la razón de sus palabras, confesaba que “es buena gente y creo que no le han tratado como merece”, decía entre lágrimas y él se levantaba a abrazarle.

Minutos después, Arelys llegaba a Playa de los Olvidados y tanto Jaime como Artùr se sorprendían y la abrazaban emocionados: “Estás preciosa”, decían.

Nuevos enfrentamientos con Asraf

El programa mostró cómo en los últimos días, el grupo de Cabeza de León había sufiros unos misteriosos delitos, encontrándose el bol de Asraf partido en dos y después el de Diego con un agujero. Además, alguien había robado miel durante la noche.

Y, aunque nadie tenía pruebas, algunos concursantes señalaban a un claro culpable: Asraf. “Mira cuando lo digo como se calla, sabe que ha sido él”, decía Diego. También Yaiza aseguró que no lo había visto pero era “evidente” que había sido él.

Algo que indignaba al novio de Isa Pantoja: “Me parece de traca. Me están acusando a mí de una cosa que no he hecho. Ni me habéis visto, ni se me ocurriría en la vida. Mi cuenco se rompió y yo no acusé a nadie”.

Los 4 nuevos nominados, los de siempre

Con la unificación, los dos primeros líderes que triunfaron en la prueba fueron Bosco y Raquel Arias. Por lo que tuvieron un papel importante en las nominaciones.

El grupo metió a Yaiza en la lista negra y votó a Adara y Asraf que quedaron empatados. Algo que provocó la indignación de la azafata: “Me parece injusto que siempre pringuemos los mismos y que haya gente que no sepa lo que piens la audiencia de ella”, sentenció.

Después, Raquel Arias solo tuvo que meter a uno más que fue Ginés. Una decisión que dejó al plató en silencio, en vista de que podría ser la última semana de la pareja en la isla.