'Supervivientes 2023' vivió su gala más accidentada con caídas, golpes en la cabeza y chichones en la frente

Supervivientes 2023 emitió en la noche del jueves su octava gala principal, que se saldó con un nuevo expulsado y con Adara indignada por las nominaciones. Sin embargo, la entrega destacó también por ser una de las más accidentadas hasta el momento, con caídas y golpes en la cabeza protagonizados por los propios concursantes.

La gala se inició con Jorge Javier Vázquez anunciando la unificación de los aspirantes, y dándoles a los supervivientes de Playa Cabeza de león medio minuto por cada concursante para llevarse el máximo número de cosas posibles a la barca. Fue en el turno de Arelys, cuando, por las prisas, la concursante se cayó volviendo a la barca cuando apenas quedaban 10 segundos.

“¡Ay que se ha caído! ¡Se ha dado una hostia!”, exclamó el presentador desde plató, mientras que Asraf no dudó en ir directamente a ayudar a la mujer, quien finalmente consiguió levantarse por sí sola y entregar las cosas, aunque fuera de tiempo.

Una prueba de líder con incidentes

La organización les preparó, como es habitual, una prueba de líder a los supervivientes. Fue en esta donde tuvieron lugar nuevos accidentes protagonizados por Asraf, Ginés y Yaiza.

La prueba se llevó a cabo en plataformas flotantes donde los concursantes debían tirarse al agua desde un extremo, bucear al otro lado de la plataforma para subir, coger una anilla, y transportarla hacia la otra esquina haciendo equilibrio por encima de la inestable plataforma. En el transcurso de la primera fase de la prueba, Ginés se dio un golpe en la cabeza, siendo visible su herida cuando el concursante sin aliento se sentó en la superficie flotante rindiéndose, y siendo posteriormente eliminado.

El siguiente fue Asraf, quien con las prisas se dio varios golpes en la cabeza, mostrando su posterior chichón en el momento de las nominaciones. “Menudo chichonazo que tienes en la frente Asraf”, dijo Jorge Javier percatándose del bulto. “¿Te has pegado una hostia monumental, no?”, añadió el presentador. “Cuatro hostias me he metido”, certificó el superviviente, que añadió: “Pero bueno, da igual, seguimos para delante”.

Quien también se accidentó en la prueba de líder fue Yaiza. La concursante se desequilibró en varias ocasiones encima de la plataforma. Sin embargo, la que más asustó fue la última de sus caídas, donde la concursante cayó de lado golpeándose la cabeza con la plataforma de su compañera.

Katerina muestra las secuelas de su paso por 'Supervivientes 2023'

Tras su expulsión, Katerina, quien sorprendió por su inexistente cambió físico, mostró en redes sociales las secuelas que le ha dejado el reality de Telecinco. La cuarta expulsada de Supervivientes 2023 se miró al espejo, y quiso compartir con sus seguidores las heridas, y las picaduras que le ha dejado su paso por la aventura.

“No quiero hacerme ilusiones, pero creo que tengo la piel mejor que ayer. Me da rabia que las picaduras parecen granos, pero no son granos”, comentó la exparticipante de La isla de las tentaciones visiblemente preocupada por su aspecto físico.

“Cuando veo mis piernas y mis manos y me miro al espejo digo: '¿En qué momento? ¿Cómo puedo estar así?'. Me frustra porque viene el verano y para llevar vestidos y pantalones cortos... Ni siquiera puedo esconderme las manos y no sé cuánto van a durar las marcas estas que tengo, muy fuerte”, añadió mostrando los moratones que le dejó su estancia en Cayos Cochinos.

Otra de sus preocupaciones es la sequedad de la piel. “No son solo las picaduras, es que la piel está superseca. Paso la mano y no es suavita”, declaró Katerina, quien también quiso mostrar más de cerca su rostro.