'Supervivientes' anunció la cuenta atrás para una “noticia bomba” y desveló los (pocos) kilos perdidos por Alma

La gala 15 de Supervivientes 2023: Conexión Honduras arrancó con una cuenta atrás activada, sobre la que Ion Aramendi anunció lo siguiente:

“El próximo jueves, a las 00:00 horas, esa cuenta atrás llegará a su fin con una noticia bomba relacionada con los supervivientes”. Algo que ya había dejado entrever Carlos Sobera el pasado jueves, al señalar que quien la prueba de líder era crucial y lo entenderían en una semana.

En redes muchos apuntaron a que tras la expulsión, se anunciarían a los cuatro finalistas o que les desvelarían la fecha de la final.

Alejandro Nieto y la gran fiesta de los concursantes

Además, la entrega pudo saludar a Alejandro Nieto que regresaba a Honduras convertido en “fantasma del pasado”. El modelo llegaba con una sonrisa asegurando que seguía siendo “el Salvaje”, como le conocieron en la edición que ganó.

Con todo ello, el presentador le preguntó si iba dispuesto a todo, pero respondió que “no”, que su intención era ir a disfrutar del recuerdo que tenía. A pesar de ello, le pusieron a hacer la prueba de recompensa junto a Jonan.

El programa también mostró vídeos de la fiesta hawaiana que celebraron los concursantes, el pasado sábado. Algo que no se había visto anteriormente, y que les permitieron como agradecimiento a la entrega al reality.

Alma ante el espejo: “He perdido menos de lo que esperaba”

Aramendi conectaba con Alma Bollo tras haber sido expulsada para que hiciera autocrítica de su paso: “He perdido la razón muchas veces por las formas. Me he metido en discusiones que no debería haber hecho”. Pero añadía injusticias hacia ella: “Considero que no me merecía salir a estas alturas. Estoy feliz porque todo pasa por algo”, reflexionaba.

Mostraron el vídeo de su reencuentro con el espejo: “Ala chavale, estoy más delgada, no tengo culo y tengo la cabeza como un casco”, decía refiriéndose al corte de pelo que le hicieron en la mesa de las tentaciones.

Al leer la carta en la que desvelaba el peso perdido: “¿Solo 5,3 kilos? Con todas las penurias que he pasado”, decía pero lo argumentaba. “Son menos kilos de los que esperaba. Me veo mucho más delgada pero soy una niña muy fibrada y musculada. Perdí toda la grasa pero he recuperado bastante”, aseguró con una sonrisa.

La llamada de Isa Pantoja a Alma Bollo: “Me parece un circo”

Aramendi dejó que Alma escuchara las discusiones que mantenido su madre con Isa Pantoja al defenderlos a ellos y Asraf, respectivamente. “Todo lo que he escuchado está fuera de lugar. Cada uno sabemos cuál es nuestra posición, al final sabemos que a los mayores se les respeta y eso es lo que me han enseñado toda la vida”, respondió la expulsada.

Según ella: “Asraf fue el primero que sacó a la familia y el que habló de 'pack' con mi hermano. No lo considero parte de mi familia pero porque no tengo relación con él, no lo había visto antes o me lo habrían presentado un día”, aseguró. “Si me invitan a la boda y puedo ir iré, si no me invitan pues bien también”.

Preguntada por si quería hablar con Isa Pantoja: “Cuando llegue a España hablaré, me falta mucha información. Manuel ha hecho un buen concurso y que le den gracias a irse por una baja médica si no estaría compitiendo”.

Pero aún así, hicieron la llamada y las primas hablaron. La primera en explicarse fue la hija de la tonadillera: “Como comprenderás, tu madre os ha defendido a vosotros, yo a Asraf y me parece injusto que hayas visto los vídeos ahí porque no tienes toda la información. Esperaré que vengas aquí para hablarlo, pero lo único que mantengo es que no he entendido algunos comportamientos tuyos hacia Asraf”.

A lo que Alma respondió: “Llevo 3 meses incomunicada sigue en shock. Lo que yo tengo aquí con Asraf es con Asraf.Te entiendo a ti porque es tu pareja igual que a mi madre porque somos sus hijos. Yo me he comportado con la verdad y no sé a qué comportamientos te refieres. Os doy gracias a todos por sacarme aquí, porque me parece un circo. No me voy a pelear con nadie de mi familia en un plató, ni por el programa ni por dinero”.