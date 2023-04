'Supervivientes' cambió toda su gala para expulsar disciplinariamente a Yaiza por su “actitud violenta” contra Asraf

La novena gala de Supervivientes 2023 tenía prevista la expulsión de los nominados de la semana: Asraf, Ginés o Yaiza. Sin embargo, todo cambió tras un incidente “muy grave” ocurrido por la noche, sin cámaras y que el programa tuvo que aclarar antes de tomar medidas.

Críticas a Yaiza por un comentario agresivo contra Adara: "Lo mismo te operas la nariz porque te la han roto"

Más

“Ha sucedido algo muy grave que vamos a explicar”, empezaba diciendo Jorge Javier Vázquez al arrancar la entrega. “Asraf se acercó a la zona de cuidar el fuego, donde Yaiza, Diego, Ginés y Raquel Arias estaban, el cámara se ausentó para cambiar baterías y empezó a escuchar gritos e insultos muy graves que cesaron cuando él regresó corriendo. Si se confirma la gravedad de los hechos el programa tomará decisiones”.

Para hablar con ellos, Jorge Javier pidió a Diego, Ginés y Raquel Arias que acudieran a la sala de nominaciones donde les preguntó algo directo: “¿Qué pasó por la noche mientras Asraf cuidaba el fuego?

El primero en contestar fue Diego: “Estábamos hablando como cada noche, le tocaba cuidar el fuego a Asraf y cuando me fui a lavar los dientes oí que empezaron a discutir con Yaiza. Oí chillidos de bronca pero no te sé decir las palabras exactas”.

La versión de Raquel fue la siguiente: “Estaba lavándome los dientes y escuché bronca, pero no sabía ni que Asraf estaba ahí. Cuando me acerqué, llegó el cámara a los 30 segundos. Cuando empezaron los gritos él repetía que le había dicho ”maricona“ y ella le pedía que le dejara en paz. Yo la aparté y no recuerdo más”.

Mientras que Ginés contó que se había ido a mear cuando llegó el “tocapelotas” de Asraf que “sabe el carácter de Yaiza: ”Ella dijo que le escupió, discutieron y cuando subí la aparté. El cámara llegó y él decía que le llamaba 'maricona'. Intenté apaciguar la disputa porque ella tiene un carácter fuerte pero él se está güaseando de todos nosotros porque es un auténtico payaso“.

Las dos versiones distintas de Asraf y Yaiza

Al no llegar a ningún entendimiento, el presentador pidió que Asraf y Yaiza acudieran a la zona de nominaciones. Allí el primero en hablar fue él: “Cuando fui a mirar el fuego, Yaiza me dijo 'vamos Tarzán que ahora no hay cámaras, tú y yo nos veremos las caras fuera, maricona. Aprovechó la situación sin cámaras y no entiendo por qué ocurrió, yo flipé”.

Ella detalló: “Está todo en su cabeza. Vino al fuego y pensé que era para hablar de lo de la tarde porque ya me lo había hecho más veces. Yo le dije 'marioneta' por ir siempre detrás de Adara, pero no 'maricona'. Llegó el cámara y le pidió que repitiera todo delante”.

Él se marchó de ahí porque no estaba de acuerdo, segundos después volvió y ambos se marcharon con el resto de compañeros. Ahí llegó el momento de ver lo que ocurrió. En las imágenes apareció el insulto “maricona” y Ginés frenándola porque “ya está la cámara”.

Finalmente, el programa les comunicó su decisión: “A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf, que el cámara pudo escuchar perfectamente, y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes ha decidido expulsarla inmediatamente”. Ella cogió el saco, le dio un beso a Ginés y se marchó.

Una decisión que aplaudió Jonan desde la palapa y que, al apagar micrófonos y conectar con plató, hizo estallar en aplausos al público. “A tenor de los hechos, queda sin efecto la expulsión semanal” zanjó el presentador que aseguró que había sido una “noche complicada” como no recordaba desde hace años. “Estoy viviendo cosas históricas por primera vez” le respondió Laura Madrueño.

Cuatro nuevos nominados con nombres menos frecuentes

Adara y Ginés ganaron la prueba de líder, tras lograr el peso que pedía el programa de una hamburguesa completa. Por lo que, además de ser inmunes, tenían la ventaja de hacer nominación directa.

Los nominados del grupo fueron Asraf y Jonan. Mientras que Ginés añadió a Alma a la lista negra y Adara hizo lo propio con Diego. Así que los cuatro son los nominados de la semana.