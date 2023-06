Carlos Sobera calla la insinuación de la madre de Adara sobre el trato a Asraf en 'Supervivientes': “No lo hacemos”

La situación de Asraf en Supervivientes 2023 sigue dando que hablar más allá de Honduras. Pocos días después de las críticas de Mercedes Milá a Adara y a su madre por lo que sucede en el reality, la propia Elena Rodríguez alzó la voz este martes para denunciar “el papelón” del superviviente e insinuar un trato de favor de la organización hacia él con las visitas que está llevando a la Palapa en esta recta final.

Mercedes Milá denuncia que Asraf sufre racismo y replica a la madre de Adara por "perder la objetividad" al defenderla

Más

En la emisión de este 6 de junio de Tierra de Nadie, la madre y defensora de la concursante saltó ante un comentario de Isa Pantoja que volvía a incidir en el vacío a su novio en el programa. “No es verdad, Isa. Es que tengo que saltar, ya no me puedo callar más. Se está marcando un papelón de narices”, comenzó diciendo, al tiempo que apuntó que “yo le veo en los resúmenes diarios muy bien con todos, ¡ya está bien!”.

Elena, que acumula también experiencia como 'robinsona', dio un paso más al criticar la elección de los 'fantasmas del pasado' para estas últimas semanas de reality: “Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y el mismo cariño a todos (...) Y el fantasma que va la semana que viene es amigo del hermano de Asraf, o sea que vamos a ver también qué nos encontramos”.

“Si tienes algún problema lo que tienes que hacer es decírselo a la organización”, replicó Isa Pantoja. “Asraf lleva tres años preparándose este concurso y da la sensación de que se lo ha preparado, y tú también. Estáis vendiendo pena continuamente y no puedo más”, agregó por su parte la madre de Adara, que insistió en lo siguiente: “Asraf es muy buen superviviente, pero los que quedan ahí también, y se desmerece a los demás”.

Sobera corta la insinuación de Elena: “No lo hacemos”

En ese momento, Carlos Sobera quiso intervenir para negar cualquier tipo de trato de favor: “Solo paro esto un segundo para hacer una observación. Ya que has sacado el tema de cuál es el próximo visitante que va a ir a Honduras, recordemos que Alejandro Nieto va en calidad de ganador de Supervivientes 2022. No se selecciona a la gente como 'fantasmas del pasado' porque son amigos de Asraf, de Adara o de Bosco. No lo hacemos, Elena”, defendió el presentador.

Elena Rodríguez siguió con su teoría, y se dirigió de nuevo a la pequeña de los Pantoja: “Alexia tiene el mismo representante que tú, Isa”. “Yo trabajo en la tele y tengo muchos amigos. Ana María ha trabajado con Asraf y le conoce de eso, y Alexia me conoce a mí pero con Asraf se ha cruzado dos veces, no es su amiga. Podías ser un poquito más empática porque Asraf ha estado solo mucho tiempo, y por dos personas que van a entenderle y valorar lo que hace... No hace falta que tengas que anular a nadie porque no esté a favor de tu hija”, defendió la novia de Asraf.

La madre de Adara volvió a remarcar que el modelo “no ha estado solo” y que “está contándonos una película que no es verdad”: “Es mentira que nadie le quiera, y ya no puedo más. Yo que veo Mitele todos los días, salen todos juntos en grupo. Hablan con él y son un grupo”, insistió.