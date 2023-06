'Supervivientes' cortó el pelo a Adara “como nunca”, el día que Alexia Rivas saltó del helicóptero y Manuel llegó a plató

La entrega 14 de Supervivientes: Conexión Honduras estuvo plagada de “primeras veces”. Lo más llamativo es que Adara Molinero se cortó el pelo por encima de los hombros: “Nunca en mi vida me he cortado tanto el pelo”, gritaba al ver el pelo que ya no era suyo.

'Supervivientes 2023' cortó el pelo a Alma y Jonan, salvó al esperado y anunció la visita de dos exconcursantes

Más

También, Alexia Rivas se estrenaba en el salto del helicóptero que se quedó sin realizar en su edición (en 2021) cuando le tocó convivir con compañeros en un barco y no lanzarse desde el aire.

Además, Manuel Cortés cruzaba por primera vez la puerta de plató y Kiko Matamoros se sentaba en el sofá de colaboradores tras su boda, por primera vez.

Adara: “Nunca en mi vida me he cortado tanto el pelo”

En la mesa de las tentaciones que celebraron en la pasada gala, Adara se había comprometido a aceptar una penitencia a cambio de un bocadillo gigante. Sin saber que se trataba de cortarse el pelo 15 centímetros.

Al descubrirlo se negó: “Mi pelito no se toca. Pensaba que era algo que había que hacer pero esto me modifica”, lamentaba. “Ya cumplí 4 penitencias. Cortarse el pelo es otro nivel. Lo llevo cortísimo”, añadió y Laura Madrueño escondía el bocadillo.

Al ver que se quedaba sin él, Adara hizo otra propuesta: “Jamás pensé cortarme el pelo, pero aquí tengo mucha obsesión con el bacon y el queso. Voy a hacer un esfuerzo cortándome el pelo pero si lo rebajamos a 10 centímetros por dos bocadillos de bacon y queso”. La presentadora aceptó y le cortó la coleta.

Adara gritaba asustada solo al escuchar el sonido de la tijera: “Nunca en mi vida me he cortado tanto el pelo. ¡Voy a parecer El Principito de Shrek, Voy a estar todo el verano fea!”, aseguraba. Y al ver los restos de pelo que le habían cortado: “No me puedo creer que haya hecho esto, no he llevado el pelo tan corto en mi vida”.

Alexia se tiró del helicóptero, dos años después

Dos años después de haber partidicipado en el reality, Alexia se subió al helicóptero para lanzarse por primera vez. Y es que en aquel 2021 no pudo hacerlo al ser escogida para vivir en un barco varado.

“Se le quedó una espinita clavada y es el momento de cumplir su sueño”, advertía Ion Aramendi y daba la palabra a Alexia que se encontraba en el helicóptero emocionada: “Supervivientes supuso un cambio de vida, esto es cerrar el círculo, dejar mi trabajo completo, mi cambio de vida y gracias a este programa tengo la vida que tengo ahora, y amo la vida que tengo ahora”.

Sus últimas palabras antes de lanzarse fueron: “Estoy muy feliz, impresiona, pero estoy muy contenta. Estoy muy agradecida. Me llevo todas las insignias y sobre todo a mí misma. Lloro de felicidad, estoy feliz aquí” y seguidamente se lanzó.

Manuel Cortés se enzarzó con Isa Pantoja y se reencuentró con Katerina

Manuel entraba a plató, tras haber sido obligado a abandonar por su estado de salud. Se emocionó al reencontrarse con familiares y otros seres queridos pero no vio a Katerina entre los presentes. Había pedido en varias ocasiones que estuviera ella en plató pero el programa le engañaba escondiéndola.

“Han sido días de mucha tristeza, porque era un sueño estar ahí y un reto. Pero ha sido luchar contra mi cuerpo, la cabeza seguía para adelante pero me di cuenta que había poco que hacer”, eran las primeras palabras sobre su salida. En cuanto a autocrítica: “Me arrepiento de cuando me haya equivocado pero no de ser una persona pura y sincera. No he peleado con la mayoría de compañeros, participar con mi hermana ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida”.

Preguntado por su mala relación con Asraf: “Percibo que se me ha criticado por pelear con él pero tres meses después todo el mundo piensa lo mismo que yo. O todo el mundo está loco o no lo entiendo. Asraf no ha matado a nadie, me parece buen superviviente pero Asraf es falso, tiene una estrategia y comenta unas cosas que cuando viene el cámara dice otra”.

En ese momento saltó Isa Pantoja: “No me han gustado las formas en las que has discutido con él y el trato me ha decepcionado. No me parece normal la inquina con la que le hablabas”. A lo que él se explicó: Él me ha faltado al respeto peor. Me gustaría no tener que hablarlo aquí pero mi madre no desestabilizó a Asraf como tú a mí allí“.

Y ambos empezaron a sacar trapos sucios del exterior: “Cómo se nota que poco me llamabas cuando he estado enfermo en el hospital y cuando mi padre ha muerto no me has llamado”, le decía a Isa. A lo que respondía ella: “No me reproches eso cuando yo lo he pasado mal y no me has llamado y te has posicionado de lado dela otra persona”.

Preguntado por Katerina: “Fuimos dos chavales que nos gustábamos y atraíamos. En la preconvivencia no hubo nada, solo el típico roneo y acercamiento. Pero si solo habéis visto un beso hubieron 500 más. No he salido como su novio por lo que no le puedo reprochar nada”, aseguró y le dieron paso. “Sí que le estoy esperando”, dijo ella.