'Supervivientes' hundió a los concursantes con el último giro en la mecánica y expulsó a Raquel Arias

La recta final de Supervivientes 2023 empieza a hacer mella en los concursantes. Ha sido uno de los castings más luchadores de las pasadas ediciones, pero los últimos acontecimientos están desmotivando a los robinsones.

'Supervivientes 2023' cortó el pelo a Alma y Jonan, salvó al esperado y anunció la visita de dos exconcursantes

Más

Algo que se acentuaba en la gala de este jueves cuando Carlos Sobera les informaba de que la expulsión de Artùr era solo temporal, porque Raquel Arias había estado escondida y la audiencia escogería cuál de los dos se reincorpora al grupo.

Al escuchar que se sumaba a ellos un componente más, por lo que el reality se alargaría una semana más, todos se derrumbaron. El presentador intentó animarles argumentando el giro en la mecánica: “La incorporación no supone ningún alargamiento del concurso, seguirá durando lo mismo. Quedáis los que tendríais que haber quedado en el caso de que Manuel no se hubiera puesto enfermo”.

Sin embargo, Jonan pedía a la organización volver a España y Alma hasta se marchaba de la prueba de líder asegurando que no quería volver ni a Palapa. Por lo que la gala acabó con el ánimo de los dos por los suelos.

Todo ello en una noche en la que Ana María Aldón y Alexia Rivas llegaron a Honduras como “fantasmas del pasado” para convivir durante unos días con los concursantes y subirles el ánimo.

Mientras que los nominados de la semana fueron Bosco, Alma, Jonan y Artùr.

La triple salvación de Artùr y la marcha de Raquel Arias

Bosco y Artùr eran los nominados de la semana, tras conocer la decisión de la audiencia de salvar a Asraf y Adara anteriormente. Aunque ninguno había transmitido sus nervios por estar viviendo su posible última semana, sí que confesaron querer continuar en la aventura.

Casi a medianoche, Sobera desvelaba los votos del público para el futuro de los nominados: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que el concursante salvado sea Bosco”. El sobrino de Pocholo mostró una alegría contenida ante su amigo, que se convertía en el expulsado.

“Este concurso me ha cambiado mucho. He conocido a amigos de verdad, de corazón. Nos vemos fuera. Disfrutad de esto, es la clave”, aseguraba el ucraniano al marcharse.

Minutos después, el expulsado llegaba a la playa de Raquel Arias donde se sorprendió al descubrir que había estado viviendo una semana sola, como la “concursante secreta”. Momento en el que explicaron a ambos que se sometían a un voto exprés para que la audiencia decidiera cuál se reincoporaba al grupo.

Finalmente, Sobera sentenciaba: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que el expulsado definitivo sea Raquel Arias”. Ella lamentaba la noticia y se iba cabizbaja, mientras él se salvaba por tercera vez y se convertía en concursante de pleno derecho, de nuevo.

La enemistad definitiva entre Adara y Asraf

La enemistad entre Asraf y Adara continuó siendo uno de los temas principales de la noche. Tras poner varios vídeos de broncas entre los dos, Sobera les preguntó la versión a cada uno.

La azafata intentó ejemplificar su cambio de actitud hacia el que había sido su amigo: “Ha habido muchas situaciones que las pinta a su manera, las tergiversa, siempre le benefician. Intenta pintar una imagen de mí que no es. A lo largo del concurso he visto situaciones muy injustas hacia él, pero por otro lado también veo la otra parte por lo que he vivido”.

Mientras que el novio de Isa Pantoja argumentaba su aislamiento del grupo: “Ella piensa que la tele está por encima de nuestra amistad, que yo haría cualquier cosa por hcer vídeos y si piensa eso me duele, pero yo me aparto y ya está. Porque no entiendo la maldad que ha visto en mí”.

No llegaban a un acuerdo y, minutos después, al ganar la prueba de líder, Asraf agradecía el apoyo de fuera: “Lo estoy pasando muy mal pero lo voy a dar todo hasta el final porque es el concurso de mi vida”.