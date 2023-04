'Supervivientes' desveló los kilos perdidos por Raquel Mosquera y vivió el reencuentro de Isa Pantoja con sus primos

La sexta entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie tuvo varios frentes abiertos. En plató contó con Gabriela Arrocet y Carmen Borrego, por primera vez juntas. Una reunión que acabó como se esperaba: con bronca entre ambas y Carlos Sobera haciendo de mediador.

Mientras que en Honduras, la aventura de Isa Pantoja continuaba por los cayos, donde se reencontró con su prima Alma y su primo Manuel. Con quienes habló de su mala relación con Asraf.

Además, el programa celebró su habitual ceremonia de salvación con Katerina, Adara, Asraf y Yaiza, los nominados de la semana. El primero en continuar en la cuerda floja fue el modelo, le siguió la novia de Ginés y se les unió la concursante rusa. Por lo que Adara se volvió a salvar, una semana más.

Chabelita, a Manuel: “No entiendo la inquina con Asraf”

Tras el reencuentro de Isa Pantoja con Asraf, el pasado domingo, ella continuó en Honduras para ver a más concursantes este martes. A la primera que saludó fue a Alma: “¡Qué alegría verte, qué duro es esto, qué hambre estoy pasando!”, le confesaba la robinsona. La hija de la Pantoja la entendió perfectamente y le preguntó por la experiencia.

Las dos primas también comentaron los rifirrafes entre Asraf y Manuel: “Me da pena porque es incómodo que genere una situación mala fuera”, decía la visitante. Mientras, Alma se mostraba de acuerdo con ella. Llegando a la conclusión de que la relación entre ambas no se iba a resentir.

Minutos después, Chabelita se reencontró con Manuel a quien le pidió explicaciones por las bronca con Asraf: “Como soy prima vuestra, me duele la situación. Como no os conocéis mucho no entiendo la inquina con él. Me choca eso, porque las peleas de convivencia son normales. Creo que atacarle a él con que somos un pack los dos me deja a mí dentro y yo no estoy concursando”.

El primo respondía que su novio había hecho cosas que parecía que se había olvidado de que son familia: “No nos hemos llevado bien. Él por detrás va provocando. Y para mí no se ha comportado bien”, argumentaba.

Raquel Mosquera, en plató: “Estoy jodida”

El programa también dio la bienvenida a plató a la tercera expulsada de la edición: Raquel Mosquera. La peluquera admitió que no esperaba salir tan pronto: “Aún estoy asimilándolo porque soy una persona fuerte de la cabeza, pero sensible de corazón. Y eso es lo que hace que las injusticias me duelan”.

Si la primera vez que concursó llegó a ser finalista, ahora salir tan temprano le generó desdicha: “Tengo que decir que estoy jodida porque no debería de estar aquí. Soy luchadora y ahora empezaba mi concurso, con 10 kilos menos y más fuerte”, aseguró desvelando el peso que había dejado en la playa.

También fue clara al señalar a los peores compañeros de aventura para ella: “Jonan, Alma y Gema”, confesó. Palabras que hicieron saltar a la hija de Ana María Aldón que se quejó de que fuera la expulsada quien le insultaba.