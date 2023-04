'Supervivientes' emuló al 'Deluxe' con Isa Pantoja detallando sus planes de boda con Asraf

Supervivientes vivió este domingo un momento muy Deluxe. El reality aventurero mostró su cara más 'corazonera' aprovechando una conversación de Asraf con Adara sobre las ganas que tiene de casarse con Isa Pantoja. “Llevamos atrasándolo tanto tiempo... Cuando salga, veranito y boda”, dijo el concursante, dando así pie a que Ion Aramendi preguntara lo siguiente a la hija de Isabel Pantoja, presente en ese momento en el plató de Conexión Honduras: “¿Estás preparando la boda?”

“Sí, lo estoy preparando para septiembre”, desveló Isa. Todavía no hay fecha exacta para la ceremonia, pero el mes ya supone una noticia en sí misma, pues en algún momento los planes de la pareja pasaron por noviembre. Sin embargo, será septiembre, en poco más de cuatro meses, cuando se den el 'sí, quiero' ante un grupo de invitados que también promete ser noticia. “¿Cuántos invitados? Porque cada vez sois menos”, dijo con cierta sorna Kiko Matamoros, sabedor de los conflictos que rodean desde hace tiempo al clan Pantoja.

“Precisamente por eso lo voy a hacer aquí, porque viendo el percal creo que mucha gente de Andalucía no va a venir”, respondió Isa Pantoja, antes de que Ion Aramendi, cual Jorge Javier Vázquez, preguntara si entre los invitados va a estar el “tito Agustín”. “Eh no, no. Invitaré a mi madre, a mi prima Anabel y tendré que hablar con Asraf sobre la situación esta de Supervivientes”, contestó Isa en alusión a sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo, con los que Asraf está teniendo sus más y sus menos en el reality.

“Pero seguro seguro mi prima Anabel, que siempre ha estado conmigo, Yo también he estado para ella, tenemos muy buena relación y la he sentido siempre como mi familia. He podido hablar con ella muchas veces y me ha entendido. Y, por supuesto, a mi madre”, reiteró Isa Pantoja para zanjar este momento Deluxe que se vivió en Supervivientes: Conexión Honduras.

Isa tuvo antes una bronca con Raquel Bollo en 'Fiesta'

Horas antes, la hermana de Kiko Rivera también fue protagonista en otro programa de Telecinco, Fiesta, en el que tuvo un tenso enfrentamiento con Raquel Bollo. Ambas evidenciaron su mal rollo, sobre todo cuando Aurelio Manzano puso encima de la mesa que Manuel Cortés no ha tratado bien a Isa. “Si Isa contara públicamente cómo ha sido el comportamiento de tu hijo [dijo dirigiéndose a Raquel Bollo] durante muchísimos años con ella, en público y en privado, tu hijo no solamente pierde el concurso, sino que se tiene que ir a Tailandia a vivir”, llegó a manifestar el tertuliano.

Isa Pantoja no negó esto, pero prefirió no dar detalles de lo ocurrido con su primo. Sin embargo, para Raquel Bollo la imagen de su hijo ya había quedado manchada, así que mostró públicamente su malestar con la situación. De hecho, su enfado dio pie a un intercambio de gritos entre ambas que llegó hasta la publicidad, con Isa Pantoja rompiendo a llorar por un supuesto comentario de Raquel Bollo sobre Isabel Pantoja y la relación con su hija en el pasado.