'Supervivientes' enfadó a Isa Pantoja por la última gran bronca de sus primos Alma y Manuel con Asraf: “Es lamentable”

La gala de Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo no anunció ninguna expulsión tras la eliminación disciplinaria de Yaiza, pero tampoco estuvo exenta de tensión. Los protagonistas fueron de nuevo Asraf y los hermanos Alma y Manuel Cortés Bollo, que volvieron a vivir un fuerte enfrentamiento que provocó el enfado de Isa Pantoja en plató.

El mal rollo entre el modelo y los hijos de Raquel Bollo, pareja y primos de la pequeña de los Pantoja, es evidente desde hace semanas. Sin embargo, este 30 de abril subió de intensidad con una nueva discusión en la que sonaron acusaciones de lo más desagradables.

Todo se originó por un reparto de comida para el que no esperaron a Asraf: “No entiendo nada, cada uno reparte lo que quiera”, lamentó el participante. El primero en saltar fue Manuel Cortés, que quiso dejar claro que “aquí se reparte igual a todo el mundo y están todos de testigos”.

De pronto, y sin otra razón aparente, el hijo de Chiquetete se lanzó a por el novio de su prima: “Tú eres un falso, un sibilino y un personaje. Déjanos tranquilo un ratito y dedícate a hacer tu concurso. Que me ignores. Eres el más falso de todo Supervivientes”, le dijo gritando.

Tras un cara a cara repleto de reproches, Manuel tiró por lo familiar: “No sé cómo se fía de ti mi familia”. (...) “No soy tu familia ni quiero serlo, porque eres la persona más fea y más mala que he conocido nunca”, afirmó. “Con la familia no te metas”, apuntó Asraf, y Alma Bollo se metió en la conversación: “Es mi familia, no la tuya”. “Pena me da que estés con familia mía. Y tu familia no es, es la mía”, agregó en la misma línea el cantante.

“Te has metido hasta con tu prima”, contestó Asraf, que también acusó a Alma de hablar de los suyos en los platós. “¿Qué estás hablando? ¿De quién he hablado yo?”, preguntó ella, encarándose con él. “El único que habla de tu propia mujer es tu hermano. Este señor es conocido por acostarse con mi prima y su hermano ha dicho que se ha acostado con ella también. Que hable de su familia que es la que no protege a la mía”, añadió entre gritos Manuel.

“Si habla de las cosas de fuera tiene mucho que perder”, agregó el cantante, que incluso amenazó con abandonar Supervivientes. “Se acabó, no voy a estar a expensas de que una persona quiera hacer un concurso a mi costa”. “No hay quien lo aguante esto”, lamentó por su parte el modelo.

Isa Pantoja, indignada en plató: “Es un comentario lamentable”

En plató, la principal damnificada de todo esto hizo notar su enfado por la situación que se vive desde hace semanas en el reality, y en concreto por las líneas cruzadas en la última discusión. “Lo que más me indigna es que una persona de mi familia diga que mi pareja es conocido por acostarse conmigo. Es un comentario lamentable”, criticó Isa Pantoja.

“Manuel ya hizo un comentario parecido de Adara y me parece feísimo. Es lamentable que venga de él en pleno siglo XXI”, añadió la hija de la tonadillera, que se defendió: “La gente no se acuesta con otra persona, la gente se enamora y yo llevo con Asraf cinco años. No estoy dispuesta a aguantar cómo gente de mi propia familia me utiliza a mí para hacer daño a mi pareja”.

En esa línea, lamentó la actitud de su primo: “No lo entiendo de una persona como él que supuestamente me quiere. Tampoco entiendo por qué se le recrimina a Asraf todo esto de la familia, porque no le he visto a él decir nada de mi familia ni de mí. Sacan el tema de la familia para hacer daño a Asraf y no lo entiendo”.

“Me ha molestado todo”, admitió Isa a Ion Aramendi. Especialmente que incluyeran a Anuar, hermano de Asraf, en la discusión. “Aquí todo el mundo ha hablado, Manuel se ha hecho más portadas que Asraf y esto es un reality, no sé dónde se pensaba que iba”.

Respecto a las acusaciones del cantante al modelo de ser un mal concursante, Isa Pantoja quiso mandar un mensaje directo a su primo: “Le quiero decir desde aquí que a Asraf no se le puede decir que no es un buen superviviente porque si no fuera por él, estaría comiendo arroz crudo desde hace dos meses”.