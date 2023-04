'Supervivientes' expulsó a la que menos kilos ha perdido y sorprendió con la reacción de Arelys frente a Yulen

La séptima entrega de Supervivientes 2023: Conexión Honduras tuvo un poco de todo: desde enfados de la organización con los concursantes, hasta otra expulsión definitiva, una visita y culebrones “Pantojiles”.

'Supervivientes' tuvo una noche de pasión, eliminó a la que más lo deseaba y "perdió" temporalmente a Laura Madrueño

Más

La despedida de la noche estuvo protagonizada por Katerina, que se marchó de la isla con la sombra de la sospecha de haber robado comida. Más de la que confesó. Y es que el programa desveló los pocos kilos perdidos por la rusa.

Mientras que Yulen Pereira regresaba a la playa para visitar a su madre, Arelys, y de paso contarle que había roto con Anabel Pantoja. Una noticia que provocó en ella una reacción inesperada para el público.

Todo ello en una noche en la que volvieron a saltar chispas entre los concursantes contra Asraf. Tanto que en la prueba de recompensa, Diego y él se enzarzaron en una riña bajo el agua por ganar y Laura Madrueño tuvo que mediar.

“No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno. Diego he pedido en multiples ocasiones que te levantes de encima de Asraf, lo has llevado hasta el límte, te lo han dicho también tus compañeros. La organización también lo ha pedido”, remarcó. Para acabar pidiendo también al novio de Isa Pantoja que diera su espacio a su compañero.

Unos nervios a flor de piel que demuestran el hambre, el tiempo y las condiciones que llevan aguantando todos ellos en el reality.

Adiós a Katerina tras haber perdido un solo kilo en su aventura

“Os hemos pillado robando galletas, pan de molde, aceite ¿dónde está?” empezaba diciendo Ion Aramendi a Katerina, Jaime Nava y Artùr Dainese. Y aunque empezaron negándolo, acabaron confesando su fechoría.

El presentador les advirtió: “Hay imágenes. La organización va a tomar cartas en los asunto porque eso es hacer trampa”. Y se dirigió directamente a la modelo: “Has estado en muchísimas playas y solo has perdido un kilo, ¿desde cuándo llevas robando?”. Ella aseguró que solo había sido en la Playa de los Olvidados, pero más tarde añadió que también en Cayo Paloma.

Preguntada por quiénes habían ido con ella, se negó a responder. Y el presentador continuó transmitiéndole el asombro del equipo por el poco peso que había perdido en las numerosas semanas que lleva en la isla. “La organización ha tomado nota y habrá consecuencias por el robo”, reiteró.

Seguidamente, les comunicó la decisión de la audiencia: “Los espectadores han decidido que el expulsado definitivo sea Katerina”. Algo que a ella le alegró pero no pudo celebrar con efusividad por el momento: “Me sabe mal irme con este sabor, quiero pedir perdón al equipo por robar y dar las gracias por esta maravillosa experiencia. Me voy llena de emoción y experiencias nuevas”.

La reacción de Arelys ante la ruptura de Yulen y Anabel

Yulen llegó a la playa confesando que le hacía feliz volver a estar ahí, un año después de su participación en el reality en el que conoció a Anabel: “Me trae muy buenos recuerdos esta isla, este programa, no lo puedo negar, me trae muy buenos recuerdos”.

Preguntado por cómo se tomaría su madre la noticia de su ruptura: “Hoy se va a tener que enterar pero creo que lo va a pasar como un tupido velo, va a estar conttenta por verme y ya está”, decía. Y es que muchos eran los que creían que a Arelys no le acabó de gustar nunca la sobrinísima para su hijo.

Minutos después, la concursantes llegaba a la playa donde le sorprendía su hijo por la espalda y con un abrazo que la tiraba al suelo. “¡Gracias por traerlo!”, gritaba ella emocionada. Le preguntaba a su hijo si todo estaba bien y al saber que sí, ella se quedaba tranquila: “Esto voy a lucharlo hasta el final pero si me voy, me voy con mi hijo que es lo que más quiero. Es lo más grande que tengo”.

Yulen le animaba: “Es un concurso, no es la vida real, no te enfades. Todo el mundo te quiere. Todo está genial, incluso mejor de lo que estaba antes. Estamos flipando contigo”. Pero Aramendi le pidió que le contara que no todo estaba tan bien: “Anabel y yo ya no estamos juntos. Pero tranquila, todo está bien. Estoy bien, ella también, todo ha acabado bien. Tú centrate en el concurso”, relató el esgrimista.

Y lejos de lo que muchos esperaban, Arelys se sorprendía y casi respondía con lágrimas en los ojos: “¿Pero eso por qué? ¿Estáis tranquilos? Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y me acabo de enterar. Lo siento mucho, me duele mucho, aunque la gente pensara lo contrario. Me duele bastante, ya hablare con ella para saber cómo está”, lamentó.