La familia de Alexia Rivas condena la “vergonzosa actuación” de Adara en la última gala de 'Supervivientes“

El último enfrentamiento entre Adara Molinero y Alexia Rivas en Supervivientes ha tenido respuesta fuera del reality. La familia de la periodista ha condenado a través de las redes sociales el comportamiento que la concursante tuvo con su allegada el pasado martes en Tierra de Nadie, calificando su actuación de “vergonzosa”.

Recordemos que en la última gala de Carlos Sobera, la organización pidió a las dos 'fantasmas del pasado', Ana María Aldón y Alexia Rivas, que valorasen el concurso de los 'supervivientes'. A la hora de elegir a la persona que menos aporta ambas mencionaron a Adara, provocando una reacción inesperada de la 'robinsona'.

“Como han venido dos personas a juzgarnos viéndonos sólo cinco días, a mí también me gustaría juzgarlas a ellas como 'fantasmas del pasado'. Ana María ha venido única y exclusivamente a pescar, y la otra señorita ha venido a tomar el sol”, comenzó diciendo Adara, que se ensañó especialmente con la periodista.

“Como 'fantasma del pasado' vales menos cero, porque nos has aportado cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol”, añadió la azafata, levantándose e imitando los andares de la ex de Socialité. “Lo que dices de mí dice más de ti que de mí. Yo no me metería así con una compañera porque esté jugando a un juego”, apuntó Alexia, que lamentó la falta de autocrítica.

La familia de Alexia, sobre Adara: “Ha intentado ridiculizarla”

Tras la emisión de la gala, los allegados de Rivas publicaron un texto en su perfil de Instagram calificando la actuación de Adara como “vergonzosa” por burlarse e “intentar ridiculizar” a Alexia simplemente por cumplir una petición de la organización del programa.

“Como familiares y amigos, queríamos condenar la vergonzosa actuación de Adara hacia Alexia. El programa pidió la opinión de las dos 'fantasmas del pasado' y tanto Ana María como Alexia la dieron con todo el respeto del mundo. Adara no sólo se ha burlado, sino que ha intentado ridiculizarla imitando su forma de andar e incluso con comentarios machistas totalmente fuera de lugar”, escribieron.

“Queríamos agradecer las muestras de cariño hacia Alexia y mandar un saludo a las personas que la apoyan y que intentan que el respeto prime por encima de un programa de televisión. Orgullosos de la educación y el saber estar con el que ha afrontado un momento bochornoso. Gracias a todos”, zanjaron.