Supervivientes: el gesto “con todo el cariño del mundo” de Asraf que enfureció a sus compañeros

En el Última Hora de Supervivientes 2023, mostraron un nuevo comportamiento de Asraf que provocó la incomodidad de la mayor parte de sus compañeros. Lo que le llevó a disculparse de nuevo, aunque aseguró haberlo hecho sin maldad.

El vídeo mostraba al prometido de Isa Pantoja madrugando antes que el resto y preparando el desayuno para todos: coco con isotónico. Al levantarse Alma, él le entregó su porción - que había separado del resto porque a ella no le gusta con isotónico- pero se había llenado de hormigas: “Me lo debería de elegir yo el coco. Eres el primero que dice que lo repartiéramos con todos delante”, decía molesta.

“Era por no despertarte” se excusaba el míster lamentando que se hubiera llenado de bichos. Ella se marchaba desanimada por su desayuno y Manuel la defendía: “Es verdad que te ha dado por levantarte temprano, hacer coco con isotónico porque quieres”.

También Artùr y Jaime se unían a las quejas, molestos por escuchar ruidos desde las 6 de la mañana y despertarse por los sonidos provocados por Asraf. A lo que él respondía disculpándose.

Minutos después, a cámara decía lo siguiente: “Que mis compañeros critiquen una cosa que la hago con todo el cariño del mundo, con buena intención, para que tengan el desayuno preparado me parece pesado. Ya es buscar donde no hay, intentar pinchar y eso conmigo no va”.

Cuando Adara y Jonan se despertaban, Asraf corrió a contarles lo ocurrido y ellos se pusieron de su parte. Le animaron a seguir haciendo lo que quisiera y acabaron cantando: “Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así...”