'Supervivientes' lanzó del helicóptero a su nueva concursante y revivió el drama de Alma Bollo con su padre, Chiquetete

Ion Aramendi se puso este domingo al frente de una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras. El programa de Telecinco vivió una noche especial en la que emitió la llegada a la isla de la concursante que sustituye a Patricia Donoso tras su abandono y en la que celebró el Día del Padre con los participantes.

Aunque durante la última semana ya se había rumoreado el nombre de la nueva participante del reality, Telecinco hizo oficial la entrada en el concurso de Gabriela Arrocet, hija de Bigote Arrocet y Gabriela Velasco. La nueva robinsona aseguró llegar “con toda la fuerza interior y exterior para ganar este programa y darlo todo”.

Nada más arrancar la emisión, Supervivientes emitió el salto de Gabriela desde el helicóptero. Antes de lanzarse al mar, la mujer explicó cómo se encontraba su padre y qué consejos le había dado como exparticipante del reality: “Está súper bien, muy contento. Me dijo que mantuviera la calma, que era un juego, que me lo pasara muy bien y que disfrutara todo porque acaba”, declaró antes de tirarse al agua, dedicándole el salto a su padre.

En su primer encuentro con sus compañeros, la robinsona se presentó ante el grupo: “Soy Gabriela Arrocet, soy hija de Bigote Arrocet y Gabriela Velasco, una gran presentadora de televisión chilena de la talla de María Teresa Campos. Además, soy madre de tres hijos hombres, estudié diseño y soy española y chilena”, argumentó.

En plató, Ion Aramendi preguntó a Alejandra Rubio, hija de Terelu, por cómo veía esta incorporación. “Espero que no dé muchos disgustos en casa”, ha pedido la tertuliana. “Que cuente lo que quiera, nosotros le responderemos”, avisó la nieta de María Teresa Campos.

El drama de Alma Bollo con Chiquetete

A lo largo de la noche, Ion Aramendi fue conectando con algunos de los concursantes para darles algunas sorpresas con motivo del Día del Padre. En un momento dado, el presentador charló con Alma Bollo para preguntarle cómo vive ella un día como este.

“Hoy es el Día del Padre, no sé si es un día especial para ti”, le planteó el vasco. “Sí que es especial, para mí este día se lo lleva mi abuelo que es el motor de mi vida. Ya sabes lo especial que eres para mí junto con la abuela, nunca me ha hecho falta una figura paterna porque siempre te he tenido a ti, te quiero millones, te amo con todo mi corazón”, explicó antes de soltar algunas lágrimas de emoción.

En ese momento, el programa emitió unas imágenes de la hija de Raquel Bollo hablando de sus orígenes con sus compañeros: “Mis apellidos son Cortés Bollo, lo que pasa que el Cortés es del señor que me engendró y a mí no me apetece”, afirmaba dolida.

Aramendi le preguntó entonces a la joven qué relación tenía con Chiquetete: “Relación no tenía ninguna. Yo era muy pequeña, no me correspondía a mí. Le rocé varias veces y esa relación desapareció. Yo fui a un colegio donde él vivía, me lo crucé varias veces. A veces me miraba, a veces se cambiaba de acera... Relación ninguna”, decía con dureza.

“Creo que habría muchas cosas que perdonar que yo no perdonaría. El perdón es una elección y tiene que salirte del corazón. Yo a día de hoy, aunque él no esté en mi vida, no estoy preparada para perdonar por lo que mi madre pasó y recordar imágenes espeluznantes y para perdonar el desprecio que me hizo a mí”, sentenció.

Esta es la primera vez que Alma Bollo hablaba en televisión sobre su padre. Raquel Bollo ha hablado en numerosas ocasiones de los malos tratos que recibió por parte de Chiquetete y que afectaron a la relación que el cantante acabó teniendo con sus hijos, Alma y Manuel Cortés.