'Supervivientes' se marcó un 'Deluxe' con la “nueva pareja” de Ginés y llamada para desmentirlo de la “exmujer”

La gala de Supervivientes: Tierra de Nadie se convirtió este martes en un Deluxe con los asuntos sentimentales de Ginés Corregüela, que coparon gran parte de la emisión en Telecinco. Apenas unos días después de que el concursante pidiese perdón públicamente por los errores cometidos durante su matrimonio, Yaiza, quien dice ser la actual pareja del TikToker, saltó a la acción entre la sorpresa y las dudas en plató sobre su relación.

Tras la salvación del participante este 21 de marzo, Carlos Sobera dio la palabra a la nueva defensora del influencer, a la que presentaron y rotularon como “una amiga” en su debut televisivo. “Yaiza, tu amigo se ha salvado”, dijo el presentador. “Amigo tuyo”, reaccionó ella, irónica. “Amigo mío, pareja tuya”, corrigió Sobera de inmediato.

El conductor de Tierra de Nadie, que ya ha tratado en galas anteriores con la hija de Ginés, quiso indagar en la situación sentimental del rey de los bocadillos. “Hay cosas de él que no conocemos bien del todo. Hablando de cosas que tenemos que saber y que nos sorprenden... conocemos a su hija, te conocemos a ti y conocemos a su mujer”, apuntó. “Su exmujer”, apostilló Yaiza. “¿Esto es seguro?”, preguntó extrañado Sobera.

“Es demostrable. Hay sentencia de separación, están divorciados. Yo no hubiese empezado una relación ni con él ni con nadie en el banquillo”, explicó la nueva defensora. Sin embargo, el presentador incidió en las dudas del equipo del programa después de que hace unos días, en Conexión Honduras, Ginés hablase de su matrimonio: “Jurídicamente están divorciados, pero resulta que el domingo hizo un canto a la reconciliación con su exmujer y sus hijas. Da la sensación de que quiere reconciliarse”.

Yaiza, que acababa de erigirse como protagonista de la entrega, pudo explayarse para aclarar la situación familiar del TikToker. “Todo el mundo está pensando lo mismo que tú y lo voy a explicar. El domingo hizo alusión a la madre de sus hijas porque la sorpresa fue superbonita. Pidió perdón a su ex por los diez años de matrimonio que le dio con su infidelidad y otras cosas que hizo mal. Aprovechó la oportunidad de hacerlo públicamente porque sus hijas, y ella como madre de sus hijas, merecían ese perdón”, aportó.

La “ex” de Ginés llama a 'SV' para aclarar que no ha firmado el divorcio

Cuando parecía que todo se había aclarado, Carlos Sobera retomó el tema para contar a los espectadores y a la propia Yaiza que el programa había recibido la llamada de la “ex” de Ginés para asegurar que no hay sentencia de divorcio.

“La ”expareja“ nos ha llamado y nos ha dicho que lo siente mucho, pero que ella no recuerda haber firmado absolutamente nada”, comentó el presentador. “¿Puedo salir a buscar papeles? Porque todo se demuestra con papeles”, respondió de inmediato la defensora y nueva pareja del 'superviviente'.

“No voy a atacar a nadie para defenderme, por él y por lo que quiere a las hijas. No tengo nada más que decir, pero todo se puede demostrar. Yo aquí no me siento porque tenga esta cara, yo me siento porque soy pareja de Ginés y lo voy a defender hasta el día que salga”, zanjó.