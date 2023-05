'Supervivientes' recibió a Diego que desveló sus kilos perdidos y lo que hace Asraf tras las cámaras

La décima entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie arrancó con la presencia de Pocholo en plató: “Me voy al paraíso este”, decía anunciando su próxima visita a Bosco en Honduras, que será el domingo.

Preguntado por cómo veía el paso de su sobrino por el reality: “Le veo fenomenal, también con algo de inexperiencia en televisión. Le cuesta coger el ritmo” indicaba. Y no se olvidaba de mostrar la mochila que se llevaba de viaje.

Durante la noche, los concursantes también jugaron a responder de forma sincera pero Raquel Arias se llevó el voto negativo del público escogida como la que menos justa había sido.

La lista de nominados ahora se reduce a tres nombres

Asraf, Ginés, Manuel y Jonan eran los nominados de la semana que se situaban en el barco para protagonizar la ceremonia de salvación. Los cuatro transmitieron sus ganas de continuar la experiencia pero solo uno saldría de la lista negra.

El primero en caer al agua fue el influencer, le siguió el hijo de Raquel Bollo y segundos después el tiktoker. Por lo que fue Asraf el salvado: “Nunca me pude imaginar esta situación, en mi vida”, decía sin poder reprimir las lágrimas. “Esto es muy duro pero gracias por el cariño, me da un chute de energía”, aseguró abarazado a Laura Madrueño.

Diego, en plató: “Asraf es el más estratega”

Diego llegó a plató y se acercó a sus seres queridos como si los hubiera visto ayer. Con una sonrisa algo más marcada pero sin demasiado entusiasmo. Al sentarse frente a Sobera, reflexionó sobre su salida: “Adara tiene mucho apoyo y yo siempre he estado enfrentado a ella y en la peleilla con Yaiza no me mojé”.

Sobre aquella pelea de Yaiza y Asraf: “Lo único que dije fue que me desvinculaba, que ni confirmaba, ni desmentía” y tampoco lo hizo esa noche. Opinó que Asraf era el más “estratega de todo porque hay cosas que no se ven”. Sobera le pidió que pusiera ejemplos concretos y aseguró que buscaba siempre a la cámara para quedar bien, cuando recogía leña, por ejemplo. Así como también sabía escoger los rincones para victimizarse y que la cámara lo captara.

Explicó que considera a Ginés “un amigo” y que es de lo mejor que se lleva del programa. “Le dije que se centrara en recuperar a su mujer porque parecía que era lo que quería. Pero esa misma noche me dijo que se arrepentía y que sentía que estaba enamorado de Yaiza”, recordó.

Como es habitual, el programa también grabó el reencuentro de Diego con el espejo, donde descubrió que durante las 9 semanas de concurso había perdido más peso del que creía: “¡11,2 kilos!”, exclamó asombrado.