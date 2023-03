'Supervivientes', la tabla de salvación de Telecinco que luchará contra un tibio casting y el nuevo código de Mediaset

Supervivientes 2023 ya está aquí. Mediaset, sumida en una importante crisis de audiencias y una gran revolución interna tras la salida de Paolo Vasile, decidió adelantar el estreno de la nueva edición del reality con el objetivo de que su programa estrella sea la tabla de salvación para Telecinco durante los próximos meses. En los últimos diez años, solo la edición emitida en 2020 arrancó antes (un 20 de febrero), ya que tradicionalmente el formato suele comenzar en el mes de abril. Su gran puesta de largo será este jueves 2 de marzo, a las 22:00 horas, con la emisión de la primera gala.

'Supervivientes 2023' desgrana su mecánica y desvela el inesperado destino de sus primeros 5 señalados

Jorge Javier Vázquez repite al frente de las entregas emitidas los jueves, Carlos Sobera seguirá conduciendo los Tierra de nadie de los martes, mientras que Ion Aramendi hará lo propio con los debates Conexión Honduras de los domingos. La gran novedad llega con Laura Madrueño, que sustituirá a Lara Álvarez como copresentadora desde la isla, por lo que todas las miradas estarán en un primer momento en la que hasta ahora era la conductora de El Tiempo en Informativos Telecinco.

Un casting que no entusiasma

Adara Molinero, Asraf Beno, Patricia Donoso, Arelys Ramos, Gema Aldón, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Raquel Arias, Raquel Mosquera, Alma Bollo, Manuel Cortés, Jonan Wiergo, Ginés ‘Corregüela’, Sergio Garrido, Diego ‘James Lover’, Jaime Nava, Katerina Safarova y Artur Dainese son los 17 elegidos para enfrentarse a una supervivencia extrema en los Cayos Cochinos hondureños. El premio del reality, producido por última vez por Bulldog TV antes de que pase a manos de Cuarzo Producciones, volverá a traducirse para uno de ellos en un cheque de 200.000 euros.

Se trata de un casting plagado de nombres de perfil bajo que muy poco han entusiasmado a los espectadores. A falta de ver cómo cuaja el conjunto ante las cámaras, se echa en falta la presencia de algún famoso que sirva como reclamo inicial, como sucedió en el pasado con celebrities como Bigote Arrocet, Mila Ximénez o, a otro nivel superior, con Isabel Pantoja.

Ante las pocas expectativas suscitadas, Jorge Javier Vázquez salía hace unos días a defender el plantel desde el plató de Sálvame: “Me gusta muchísimo el casting porque he estado reflexionando y creo que se basa en personalidades, no en personajes. Y es lo que estamos buscando en este momento. Personalidades que te atrapen”, argumentó el presentador, que esta misma semana insistía en que creía que los robinsones de esta edición van a dar mucho que hablar.

Toca esperar para ver si ese elenco de “personalidades” está a la altura de las circunstancias y crean nuevas tramas que enganchen a los espectadores, nutran de contenido otros programas de Telecinco y ayuden a frenar la sangría de audiencia en la que viajan desde hace ya muchos meses.

Laura Madrueño, la principal novedad

Con todo ello, Laura Madrueño se presenta como uno de los principales atractivos de Supervivientes 2023. La meteoróloga da el salto al entretenimiento, debutando como presentadora del reality desde la isla. La periodista fue elegida como sustituta de Lara Álvarez después de que la asturiana decidiese no continuar tras ocho ediciones consecutivas desplazada a Honduras. Lara Álvarez afrontará así nuevos proyectos dentro del grupo tras renovar en diciembre su contrato de larga duración con la compañía.

Madrueño tendrá que enfrentarse a las comparaciones con su antecesora, algo que, tal y como declaró en palabras a verTele, no teme: “No me dan miedo las comparaciones, creo que somos personas muy distintas”, declaraba la madrileña a este medio antes de poner rumbo a la isla. Allí, ejercerá de árbitro durante las pruebas y de mediadora, “con un perfil blanco” en los debates y discusiones que se desencadenen en La Palapa.

La periodista desveló además los mensajes que le envió Álvarez: “Ha sido supergenerosa conmigo, supercariñosa. Me ha apoyado mucho, me ha dado muchos consejos y, sobre todo, me ha dicho que lo disfrute porque va a ser una de las mejores experiencias de mi vida”, relató la joven que, a buen seguro, tendrá una gran complicidad con Jorge Javier, tal y como ambos demostraron en las intervenciones que Madrueño hizo en Sálvame durante Filomena. Sin duda, un poco de aire fresco que el reality puede aprovechar a su favor.

Una mecánica ¿novedosa?

Telecinco ha anunciado una novedosa mecánica para el arranque de Supervivientes 2023, y aunque es cierto que el reality empieza con algunas variaciones, se trata de nuevas versiones de dinámicas que ya usaron en el pasado. Para empezar, la distribución de los 17 supervivientes en tres equipos, que tendrán que comenzar a convivir y sobrevivir en tres playas diferentes, a las que se sumará una localización secreta cuyas condiciones de vida podrán ser positivas o negativas para sus moradores.

Además, la nueva edición del concurso volverá a contar con “espectaculares y divertidos juegos”, que servirán a los protagonistas para lograr beneficios como la inmunidad y recompensas que suplan la escasez de calorías a la que tendrán que adaptarse. Por otro lado, los supervivientes que resulten nominados cada semana por sus compañeros afrontarán una “nueva y original ceremonia de salvación”, que reducirá en número, como cada año, el duelo por cada una de las expulsiones.

Cambia también el punto de partida. Antes de volar a Honduras, aún en territorio español, los Supervivientes se enfrentaron al primer momento importante del concurso, formando parte de una elección que ha determinado quiénes son los cinco primeros 'nominados'. El destino y las condiciones de vida específicas de los seleccionados se conocerán en la gala de estreno del concurso, que acogerá además los saltos desde el helicóptero de los 12 supervivientes restantes.

Sin embargo, en un vídeo que lanzó Telecinco, Laura Madrueño explicaba ya que los cinco señalados por el grupo viajaron a Honduras separados del resto y en unas condiciones diferentes. En las imágenes, se descubre que fueron Raquel Mosquera, Raquel Arias, Artur Dainese, Sergio Garrido y Bosco Martínez Bordiú los más votados. Tal y como ya recogimos, estos cinco participantes, no saltarán este jueves desde el famoso helicóptero, sino que lo harán los 12 que consiguieron librarse de esa primera votación. Según la presentadora, lo que los concursantes no esperan es que estos cinco vivirán en una zona llamada 'Tierra de nadie' y partirán la aventura como inmunes.

Cambios en Mediaset que pueden afectar a 'Supervivientes'

Supervivientes puede hacer honor a su nombre al convertirse, si rinde como en años anteriores, en el único programa realmente competitivo en Mediaset. Este año, la necesidad de que el formato funcione es máxima, ya que llega en un momento en el que Telecinco atraviesa una crisis de audiencia preocupante.

Sin ir más lejos, acaba de registrar el peor febrero de su historia tras terminar el mes con una media del 11%, 2,5 puntos menos que en febrero del año pasado. Aunque mejora medio punto respecto a enero, la distancia sigue siendo amplia con Antena 3 (14,2%), que acumula ya 16 meses consecutivos como la cadena líder de la televisión. Por tanto, el lanzamiento de Supervivientes es el clavo ardiendo al que se aferra el grupo de Fuencarral para intentar darle un impulso a sus audiencias.

Por otro lado, Mediaset se encuentra inmersa en una gran revolución interna, desencadenada por la salida de Paolo Vasile a finales de 2022. El grupo ha experimentado importantes cambios en su equipo directivo que ya han empezado a hacer algunas modificaciones en su política empresarial.

El más notorio ha llegado hace apenas dos semanas, cuando Mediaset implantó un nuevo Código Ético que todos sus profesionales, incluidos presentadores y colaboradores, deben acatar. Entre las nuevas normas más destacadas está la prohibición de comentarios políticos en los formatos de entretenimiento, algo que afecta directamente a la figura de Jorge Javier. El presentador, igual que ocurre en Sálvame, deberá abstenerse en Supervivientes de realizar cualquier broma o chascarrillo con el que evidencie ante las cámaras su posición ideológica. De esta manera, la frescura y naturalidad con la que Jorge Javier se planta cada año al frente del reality puede verse mermada por este tipo de limitaciones.

También se verá afectado el formato por la prohibición a presentadores y tertulianos [exceptuando a Sálvame] de abandonar los platós en directo, algo que a menudo nutre de contenidos las galas o debates de Supervivientes. Pero, sin duda, la nueva regla que más puede perjudicar al formato es la de evitar hablar de una lista de personajes que hasta ahora eran protagonistas de los programas de corazón de Telecinco.

Entre ellos, se encuentran varios exconcursantes del reality, como Rocío Flores o Kiko Rivera, incluso dos ganadoras del mismo, como Olga Moreno o Rosa Benito. También están presentes en esa lista algunos personajes con los que los participantes de la nueva edición tienen relación. Es el caso de Raquel Mosquera, que no deberá hablar de Rocío Carrasco, Antonio David Flores o José Ortega Cano, por ejemplo, durante su aventura. Habrá que esperar para ver cómo se las ingenian en el transcurso de la edición para lidiar con esta nueva situación.

Cómo seguir todo 'Supervivientes 2023'

En Telecinco:

Galas con Jorge Javier Vázquez: En conexión permanente con Laura Madrueño, acogerán los acontecimientos más destacados de la mecánica del programa, como las nominaciones y las expulsiones.

En conexión permanente con Laura Madrueño, acogerán los acontecimientos más destacados de la mecánica del programa, como las nominaciones y las expulsiones. Supervivientes: Conexión Honduras con Ion Aramendi : La segunda gala semanal acogerá el análisis de la aventura en conexión con Laura Madrueño desde el país centroamericano.

: La segunda gala semanal acogerá el análisis de la aventura en conexión con Laura Madrueño desde el país centroamericano. Supervivientes Tierra de Nadie con Carlos Sobera: La tercera entrega semanal del programa acogerá diferentes dinámicas en Honduras de la mano de Laura Madrueño.

En MiTele Plus:

Supervivientes: Diario (En Primicia) : los suscriptores de la plataforma premium de Mediaset España podrán seguir de lunes a viernes el relato del día a día de los supervivientes en los cayos.

: los suscriptores de la plataforma premium de Mediaset España podrán seguir de lunes a viernes el relato del día a día de los supervivientes en los cayos. Previos exclusivos en dos de las galas: Supervivientes: Conexión Honduras y Supervivientes: Tierra de Nadie arrancarán antes de su emisión en directo en Telecinco con contenido exclusivo.

En la app de MiTele

Votaciones gratuitas para salvar a los nomiandos: la audiencia tendrá la última palabra para determinar la salvación de sus nominados favoritos y, por tanto, decidir las expulsiones a través de votaciones gratuitas en la app para móviles y tablets de Mitele.

