'Supervivientes' vivió un cara a cara entre Isa Pantoja y Alma Bollo: “Lo que he visto me parece un circo”

Supervivientes: Conexión Honduras vivió este domingo un cara a cara entre Alma Bollo e Isa Pantoja. Un cara a cara a distancia, pues la primera todavía se encuentra en Honduras tras su reciente eliminación, pero que sirvió para que ambas ajustaran cuentas pendientes.

Para empezar, Alma Bollo vio unas imágenes de los numerosos enfrentamientos que su prima y su madre, Raquel Bollo, han tenido a lo largo de la edición por el comportamiento de Asraf con Alma y su hermano, Manuel Cortés, y viceversa. Unos rifirrafes que la recién expulsada consideró exageradas. “Madre mía. Me parece que está todo fuera de lugar. Aquí cada uno sabemos cuál es nuestra posición, sabemos cuál es el respeto. Hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero en mi casa me han enseñado que a los mayores se les respeta”, comenzó diciendo Alma.

La ya exsuperviviente también se defendió de una de las acusaciones de su prima para, de paso, señalar a Asraf: “El primero que habla de un pack de mi hermano y yo es Asraf. Y el primero que saca a la familia es Asraf. Y esto lo pueden decir unos 15, 11 o 10 concursantes. Por eso todos hemos llegado a la misma conclusión”.

¿Qué conclusión? Pues que, según ella, el novio de Isa Pantoja está “jugando un papel en el que te victimizas respecto a todo lo que ocurre”. Algo en lo que insistió cuando le preguntaron si cree, como defiende su madre, que Isa Pantoja se ha “cargado” el concurso de Asraf: “Probablemente, es lo que sentimos aquí. Han jugado un papel de victimización, y al final la pena vende mucho”. Aun así, reconoció que Asraf es un “buen superviviente”.

“No me han gustado algunos comportamientos”

Esto fue durante la conversación inicial entre Alma y Ion Aramendi. Después, el presentador cedió la palabra a Isa Pantoja. Tanto ella como Alma hablaron con un tono sosegado, diciéndose algunas cosas, pero emplazándose a próximas fechas para tener una conversación de verdad. En este sentido, la novia de Asraf dijo: “Tu madre os ha defendido y yo a Asraf, esto es la realidad, no hay ningún 'show'. Es una cosa que vosotros habéis vivido allí y nosotros hemos estado defendiendo nuestras posturas. Voy a esperar a que vengas a plató para que lo puedas ver todo para poder hablar y lo único que he mantenido hasta hoy sobre tu concurso es que no he entendido y no me han gustado algunos comportamientos tuyos hacia Asraf”.

“Es algo que vivimos aquí, que no vivís allí. Sabes perfectamente cómo es esto, no todas las sensaciones que tenemos aquí se trasladan allí. Ya te dije en su momento que lo que yo tuviese con Asraf era con Asraf, entiendo que es tu pareja y a mí madre porque somos sus hijos”, respondió la hija de Raquel Bollo.

“No sé a qué comportamientos te refieres, todo lo que he hecho ha sido con la verdad y, sobre todo, con la parte de la justicia. No me llevo con él, pero cuando le he tenido que defender lo he hecho y esto es lo que yo he vivido aquí. A lo mejor esta es la parte que Asraf nos ha mostrado a nosotros, que contigo no muestra en tu vida diaria porque no es necesario y no está expuesto a esta supervivencia al límite. Porque esto al día a día no lo vivimos”, añadió después.

“Lo que he visto me parece un circo”

“Creo que todo esto está de más. Lo hablé contigo en la playa: yo me he peleado con Asraf por cuatro almendras y en la vida real no me pelearía con nadie por cuatro almendras. No soy yo quién tiene que juzgar nada, es el público, a mí ya me han juzgado y estoy fuera. Yo solo quiero llegar a casa, estar con los míos. Y estoy muy orgullosa de dónde he llegado y de lo que he hecho”, continuó Alma.

La exconcursante se dejó para el final su gran reflexión: “Si este era el precio que yo tenía que pagar para llegar a la final os doy gracias por haberme sacado a estas alturas, porque lo que he visto me parece un circo en el cual yo no voy a entrar”. De hecho, se ganó el aplauso de todos, incluido el de Isa Pantoja, con las siguientes palabras: “Lo que tenga que hablar contigo lo hablaré como lo he hecho siempre: en tu casa, en la mía, en un coche o por un móvil. Yo no me voy a pelear con absolutamente nadie de mi familia en un plató de televisión. Ni por Supervivientes ni por 200.000€”.