Susanna Griso defiende al rey emérito al hablar de Corinna: “Es la persona con más ganas de intoxicar del mundo”

Susanna Griso ha salido en defensa del rey emérito, Juan Carlos I, después de las últimas informaciones sobre la existencia de una presunta hija secreta ilegítima de este. La presentadora de Espejo Público se ha referido este viernes a esta reciente revelación, y además de plantear dudas sobre esta, ha cargado contra Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, más conocida como Corinna Larsen, por “intoxicar” sobre el monarca.

El magacín matinal de Antena 3 abordaba este viernes 28 de abril el tema, que surge como una de las revelaciones del libro King Corp, el imperio nunca contado de Juan Carlos I de José María Olmo y David Fernández, adelantado por El Confidencial. Diego Revuelta avisando de que desde el programa habían hablado con el protagonista al respecto: “Nos hemos puesto en contacto con el rey Juan Carlos, que nos ha desmentido que esto sea cierto. Nos ha dicho directamente: 'Ya no saben qué inventar'”. El programa ofrecía imágenes de María Zurita, que reiteraba el desmentido.

Ángel Antonio Herrera ponía en contexto el asunto y diseminaba la información, partiendo de lo que él mismo había sabido con los años. “El libro es un rastreo sobre la economía oculta de Juan Carlos. Ahí salen cosas suculentísimas de las que no se había hablado, porque esta historia ha orillado lo demás”, ponía en valor el tertuliano el conjunto de revelaciones que da la investigación de los periodistas.

Tras dar vueltas sobre la información en sí, y hablar de contradicciones -Griso aseguraba que el romance del rey con la madre habría sido en la adolescencia, “con lo cual las fechas no casan”, se planteaba el debate de si la vida de un jefe de estado debería o no ser de ámbito público. Herrera defendía que así lo fuera, y recordaba incidentes previos del Borbón a su salida del trono, como la cacería de elefantes del Botswana. “Los ciudadanos tenemos derecho a saber, porque es una labor de transparencia, no por un afán cotilla”.

“Estoy de acuerdo con tu reflexión”, apuntaba la presentador, antes de mostrar su recelo al hecho de que el nombre de la presunta hija -no especificado por los periodistas en su investigación, haya salido en los medios, pese a haber desmentido o pedido que no se publicase su nombre. “Yo la animo a sacar un comunicado desmintiéndolo, más allá de que el entorno le esté diciendo que esto es una barbaridad”, decía, criticando que “los medios en general” no hayan respetado el derecho al anonimato de dicha mujer.

"Corinna es la persona con más ganas de intoxicar sobre el rey"

A continuación, Griso pedía “hablar de las fuentes” de los periodistas, momento en el que salía a colación el nombre de la aristócrata y empresaria. “Ellos dicen que lo tienen contrastado por un amigo del rey desde hace muchos años, por un novio de esta chica, y por una amante del rey. La amante del rey es Corinna. Corinna es la persona con más ganas de intoxicar en este mundo sobre el rey Juan Carlos”.

“Os puedo asegurar que muchas de las cosas que ha dicho son mentira”, agregó Griso. “Alguna será verdad, pero muchas son mentira”

Hay que recordar que Larsen es una de las protagonistas de la docuserie Juan Carlos: la caída del rey, que llega a España a través de SkyShowtime este próximo mes de mayo. Previamente, y mientras se desarrollaba la fase preliminar del proceso judicial en Londres contra el emérito por el presunto acoso, ella lanzaba el podcast Corinna y el rey, en el que aborda su historia con él, saca a la luz multitud de detalles de su vida privada y, también, de sus supuestas irregularidades económicas.