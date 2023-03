Susanna Griso replica a Orestes: “¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? ¡Menos victimismo!”

Susanna Griso se ha mostrado muy desconcertada ante el comunicado lanzado por Orestes Barbero a través de sus redes sociales. Espejo Público se ha hecho eco este lunes del escrito que ha realizado el burgalés para zanjar todo lo que se ha dicho sobre su estado anímico tras perder el bote de Pasapalabra, que recaló en manos de Rafa Castaño. El sevillano completó el Rosco, haciéndose con un premio de 2.272.000 euros, y provocando la eliminación de su rival en el concurso de Antena 3.

Orestes Barbero reaparece para aclarar su estado anímico: "Me encuentro perfectamente"

Orestes, que era uno de los concursantes favoritos del público desde su primera aparición en la etapa de Telecinco, ya se despidió del programa con un mensaje positivo y pidiendo a la audiencia que no sintiese pena por él. Sin embargo, días después una entrevista en Espejo Público de su excompañero y amigo Luis de Lama, que afirmó verle “muy desanimado”, volvió a poner el foco sobre él y el varapalo sufrido después de años dedicados al estudio.

Muchos medios se hicieron eco de esta información y, este domingo, Orestes decidía romper su silencio para tranquilizar a sus seguidores. El joven asegura encontrarse “perfectamente”, con “mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional”.

Barbero explica su silencio como un intento de “pasar página completamente por una temporada” y considera que es “absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando para más inri una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait”

Susanna Griso, desconcertada con Orestes

Susanna Griso y sus tertulianos recogieron el comunicado de Orestes y la presentadora no pudo evitar mostrar su desconcierto ante la posición tomada por el exconcursante de Antena 3. “¿No hay un poquito de normalidad en esta reacción?”, se preguntaba perpleja la catalana.

“Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo”, ha reflexionado Griso, contundente con el burgalés.

“Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!”, concluía molesta la presentadora.

La cosa no quedaba ahí y, tras escuchar las opiniones e algunos de sus compañero, Griso insistía que debería aceptar “las reglas del juego”. “A veces se gana y a veces se pierde y lo suyo es encajarlo con normalidad y cuanto más lo verbalices mejor porque luego sino das pie a especulaciones que no te gustan. No puedes pretender que de un día para otro no se hable nada y que la gente no especule. Optas por el silencio y no solo eso, evitas una entrevista que has dado a un medio local”, decía confundida.

Diego Revuelta decidía entonces defender a Barbero, desvelando que ha coincidido con el en muchas ocasiones en las instalaciones de Antena 3, por lo que le consta que es “un tío genial”. “Si estoy convencida. Se lo digo porque es un consejo desde el cariño, de los que llevamos un poquito más en televisión y sabemos que estas cosas funcionan así”, zanjaba finalmente Griso.