Sydney Sweeney desvela cómo reaccionó su familia al ver 'Euphoria': “Apagaron el televisor y se fueron”

Sydney Sweeney ha hecho una llamativa revelación sobre su trabajo en Euphoria. La actriz estadounidense ha desvelado cuál fue la reacción de su familia cuando vio por primera vez la serie de HBO, que sigue a un grupo de adolescentes y su intensa relación con el alcohol, el sexo y las drogas. Un cóctel explosivo que, como tal, despertó en su momento opiniones opuestas entre los seres queridos de la actriz.

Según cuenta la propia Sweeney en una entrevista para el programa Sunday Today with Willie Geist, recogida a su vez por The Hollywood Reporter, su madre la visitó un día al set de rodaje, “así que sabía la historia y hablé mucho con ella”. Sin embargo, no hizo lo mismo con su padre: “No le preparé en absoluto. Cuando hablo con él no solemos hablar de trabajo. Tenemos conversaciones padre-hija”.

Así pues, Sweeney no avisó a su padre de lo que se encontraría en Euphoria... ni su padre avisó a la actriz de que vería la serie con sus padres. Es decir, con los abuelos de la intérprete. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Ella misma lo cuenta: “Mi padre y mi abuelo apagaron el televisor y se fueron”.

Afortunadamente para la actriz, no toda su familia reaccionó igual. “Mi abuela... Ella es una gran seguidora mía. De hecho, la llevo por todo el mundo a mis diferentes sets de rodaje y la convierto en una extra”. Por tanto, parece que las mujeres Sweeney reaccionaron mejor que los hombres Sweeney a la serie de Sam Levinson, en la que Sydney interpreta a Cassie y por la que ahora es conocida a nivel mundial.