Tamara Falcó aclaró la noticia de su supuesto embarazo: “Me lo ha preguntado hasta mi suegra”

Como ya viene siendo habitual, Tamara Falcó volvió a hablar de su vida privada en El Hormiguero. Por suerte o por desgracia, la colaboradora empezó dando la noticia de su compromiso en el programa de Antena 3, para después explicar allí su ruptura, volver a contar su reconciliación y este jueves también lo volvió a hacer.

A principios de semana se viralizó la noticia de que la marquesa de Griñón estaba esperando un hijo con Íñigo Onieva, y muchos apuntaban a que era esa la verdadera razón de su segunda oportunidad.

Por ello, al sentarse en la mesa de actualidad, Pablo Motos quiso dirigirse a la hija de Isabel Preylser la primera: “Dicen por todas partes que estás embarazada, ¿es cierto?”, a lo que Falcó respondió contundente: “Lo ha dicho un tik toker y es mentira. No estoy embarazada 100%”.

Añadió que le llegó la noticia por diferentes fuentes: “Me enteré por un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me preguntó que si había algo que le debería contar. Y yo le dije que nada”.

Pero no quedaron ahí los desmentidos de Tamara: “Tampoco vendo el Rincón”, señaló entre risas por las distintas publicaciones que se habían hecho eco. “Estamos haciendo un proyecto con mi hermano pero por ahora no se vende, no sabemos de dónde sale esa noticia. Nadie me ha llamado para saberlo”, lamentó.

Como “tampoco desfilo en Cibeles” desveló refiriéndose a otro fake que se había extendido: “Lo que pasa que parte de mi colección con Pedro del Hierro la desfilarán modelos. Pero yo no”, zanjó.