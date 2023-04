Tarde de lágrimas en 'Sálvame' con la emoción de Kiko Hernández y el aviso de Belén Esteban sobre su futuro

Sálvame vivió este miércoles un momento de lo más emotivo, cuando el programa de Telecinco avanzó algunas de las claves de lo que se vivirá en plató en la tarde de este 27 de abril, día en el que el formato cumple nada más, y nada menos, que 14 años de historia en Mediaset. Belén Esteban y Kiko Hernández no pudieron contener las lágrimas al recordar a algunos de los compañeros que ya no forman parte del equipo.

Jorge Javier Vázquez dio paso a un vídeo en el que se pudo ver un adelanto de la celebración, para la cual La Fábrica de la Tele ha creado una película que recoge algunos de los momentos más destacados de Sálvame. Todos los colaboradores pudieron disfrutar de esta pieza en un famoso cine de Madrid, donde muchos de ellos acabaron emocionados.

Belén Esteban volvió a emocionarse viendo las imágenes y compartió con el presentador algunas de sus impresiones: “He llorado mucho, me he emocionado mucho. Porque quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido”, dijo con los ojos envueltos en lágrimas antes de recordar “a aquellos que ya no están”. “Echo de menos a gente que no está. Por supuesto a Mila Ximénez, pero hay dos personas muy importantes que han marcado mi vida: son Raúl Prieto y Carlota Corredera”, declaró sobre los que antaño fuesen directores y, en el caso de la gallega, también presentadora del programa. .

La colaboradora quiso referirse también a la época más oscura de su vida: “También me han emocionado mucho esas imágenes que he visto de mí, de mi mala situación”, señaló antes de mandar un aviso a navegantes. “Nos hemos reído, hemos discutido, hemos llorado, hemos peleado. Pero, ante todo, quiero enviar un mensaje muy claro: Sálvame es el programa de mi vida y el día que acabe, Belén Esteban se retira”, dijo rotunda.

“Eso no se debe decir nunca”, respondió Jorge Javier entre risas. “Parece que la gente está deseando que se acabe y vais como el puto culo, no tenéis ni idea. Hay Sálvame para rato”, acabó diciendo la teruliana ante los aplausos el público.

Kiko Hernández llora por Mila Ximénez

Apenas unos segundos después, le tocó el turno a Kiko Hernández. El colaborador desveló que este jueves, Sálvame estrenaría la versión de una canción muy especial que grabó Mila Ximénez en su día y que ahora se ha convertido en una colaboración con Jorge Javier Vázquez.

“Ha quedado muy bonito. Que la gente piense en la canción que popularizó. Bueno, a ver, la canción es de una grandísima artista de este país. Mila la hizo suya y hemos hecho una versión muy bonita”, explicó el presentador, dándose cuenta de que Kiko Hernández se estaba emocionando.

“Pero si decías que tú no ibas a llorar y ya empiezas. Pero, ¿cómo podemos empezar así?”, bromeó el catalán, tratando de animar a su compañero, que no pudo contener las lágrimas al recordar a la periodista, fallecida el 23 de junio de 2021 debido a un cáncer de pulmón.

Kiko Hernández no conseguía recomponerse y Jorge Javier le invitó a salir del plató a escuchar en primicia el tema que verá la luz este mismo jueves. “Te voy a pasar la versión. Quiero que la escuches y que la cámara te capte la imagen para ver qué te parece. Ya verás que bonito ha quedado”, le pidió. El colaborador se volvía a emocionar al oír la voz de Ximénez y Jorge Javier acababa saliendo a darle un abrazo. “La echo mucho de menos”, afirmó Hernández antes de regresar al plató junto a sus compañeros.