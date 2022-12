Telecinco agota sus bazas: así se presenta el 2023, el inicio de la etapa de renovación post-Vasile

El próximo 1 de enero arrancará para Telecinco el que posiblemente es el año con más incógnitas de los últimos 23. Y no solo porque empezará la era post-Paolo Vasile en Mediaset España, con todo lo que conlleva un relevo de tal magnitud, sino también porque en lo que respecta a la planificación de este segundo tramo de la temporada 2022-2023, existen más dudas que certezas sobre cómo se va a configurar el prime time de la que durante años ha sido la cadena líder de nuestra televisión.

Apeada del liderazgo en los últimos 13 meses, Telecinco afronta 2023 con el reto de reconfigurar su modelo televisivo para volver a optar al trono de las audiencias. Y en ese contexto de renovación, lo cierto es que la cadena inicia el nuevo año con la cartera de proyectos inminentes menos llena que de costumbre.

Con las complicaciones sufridas en el arranque de la temporada, Mediaset se jugó un all-in lanzando de una tacada prácticamente todos los formatos estelares que tenía para el primer tramo del curso. De la larga lista de estrenos anunciados, llegaron de golpe Pesadilla en El Paraíso, En el nombre de Rocío, Got Talent 8 y La isla de las tentaciones 5, los cuatro grandes 'ases' junto al Deluxe para la franja más competitiva de la parrilla semanal.

En paralelo, Telecinco también quemó el cartucho de Déjate querer, que tras renovarlo por su rendimiento en verano ofreció en septiembre sus últimas entregas. Después se lanzó con el breve ¿Quién es mi padre?, tachó de su lista el Especial Reina Letizia emitiéndolo en late night y programó el único episodio de La que se avecina que tenía para su emisión en abierto por el acuerdo con Amazon Prime Video.

Una estrategia que nutrió el otoño de ofertas, pero que deja un panorama más complicado para los meses de invierno justo cuando la distancia con el líder Antena 3 es la más amplia de los últimos 20 años.

Llegados a los últimos compases de 2022, la cadena ha recuperado el Mediafest por sorpresa -y con débil resultado- y ahora es The Bachelorette la apuesta que saldrá a escena el próximo 12 de diciembre para ocupar la vacía noche de los lunes. Pero, ¿cómo se presenta el inicio de 2023? ¿Qué le queda a Telecinco para enero?

Así se avecina el inicio de 2023 para Telecinco

Con el estreno de Para toda la vida: The Bachelorette, que no se esperaba hasta el nuevo año, de los formatos de entretenimiento que Telecinco anunció para la actual temporada televisiva quedarían por emitir Supervivientes 2023 y La isla de las tentaciones 6. El primero de ellos, como ya es sabido, no se espera en el primer trimestre de 2023 por cuestiones de producción. Será otro reality, en este caso el renovado Pesadilla en El Paraíso, el que llevará el peso de la programación hasta la llegada de los robinsones, pero existen más dudas sobre si las tras marcas disponibles serán suficientes.

De las Tentaciones aún resta por emitirse el desenlace de la quinta temporada, que está actualmente en la parrilla y que aunque lidera los jueves, no está rindiendo al nivel histórico del formato. La sexta edición ya está grabada y disponible para su emisión, pero la cadena deberá decidir si la lanza ya, encadenándola con el final de la actual, o si deja a la franquicia respirar unos meses.

En materia de ficción, Mediaset ya promociona la baza principal anunciada al inicio de la temporada, por lo que se intuye que no tardará en estrenarse. Se trata de Escándalo, relato de una obsesión, una nueva serie protagonizada por Alexandra Jiménez y el joven modelo y actor Fernando Lindez que narra la historia de una mujer de 42 años que se enamora obsesivamente de un adolescente.

Más allá de estos cuatro títulos, no hay noticias sobre otras producciones en marcha que puedan estar listas de manera inminente, cuando los formatos que ahora están en emisión ya hayan acabado. Y es que en diciembre se esperan los desenlaces de Got Talent 8 y La isla de las tentaciones 5, además del cierre de Pesadilla que se enlazará con la nueva edición. The Bachelorette, que llega ya y que tiene un total de diez entregas, durará hasta la segunda semana de febrero si se mantiene el ritmo de emisión semanal.

Teniendo en cuenta estos calendarios, se prevé que el prime time de Telecinco al inicio de 2023 estará configurado por el reality de dating presentado por Jesús Vázquez los lunes, Pesadilla en El Paraíso 2 al menos dos noches, y Escándalo, relato de una obsesión en un día por definir. La duda, insistimos, es La isla de las tentaciones 6, que podría ocupar la última noche libre si optan por darle salida inmediata.

Más a medio plazo, la cadena privada también dispondría de la temporada 13 de La que se avecina al completo, una vez pasado el período de exclusividad de Prime Video, y más adelante de la tercera tanda de Entrevías, cuya renovación se ha anunciado recientemente.

Para el llamado daytime, Mediaset prepara cambios más sonados de cara a 2023 con el estreno de los concursos 25 Palabras y Reacción en cadena, que desde el 19 de diciembre recortarán el horario de Sálvame en la tarde, y también está en marcha la serie diaria Mía es la venganza, precisamente con la productora de Entrevías.

Telecinco 'vive al día' en plena etapa de cambios

Viendo esta planificación, y teniendo en cuenta solo aquellas producciones que se han anunciado públicamente, podemos decir que Telecinco va a empezar 2023 'viviendo al día'. Mientras su rival guarda bazas estelares como Tu cara me suena 10, Mask Singer 3 o El Desafío 3, todo parece indicar que Mediaset se va a 'dejar llevar' con una parrilla muy similar a la que han tenido estos últimos meses, y que no les ha servido para acortar distancias en la lucha por las audiencias.

Parece, por tanto, poco probable que la cadena de Fuencarral pueda invertir las inercias y opte al liderazgo en los primeros compases del año. Un objetivo que quedaría relegado a un segundo plano en un momento en el que el reto principal es sentar las bases de una nueva etapa tras la era Vasile.

Como ya es sabido, el directivo italiano deja su cargo al finalizar este 2022, en plena crisis de audiencias y del modelo televisivo que hasta ahora les había funcionado. Así pues, será competencia del nuevo CEO Alessandro Salem y del presidente Borja Prado, que tras la marcha del romano aumenta su poder, volver a encauzar el rumbo del grupo Mediaset en general y de Telecinco en particular con la configuración de un nuevo modelo o, al menos, con la renovación del actual a través de la puesta en marcha de producciones novedosas y atractivas para el espectador que den realmente un aire diferente a su parrilla.