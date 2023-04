Telecinco anuncia por sorpresa la fecha para el reencuentro de 'Los Serrano', por los 20 años del estreno

Tras meses de rumores, el reencuentro de Los Serrano ya es una realidad. Y no solo eso, pues también tiene fecha de emisión. Telecinco ha anunciado por sorpresa la emisión de la reunión del elenco de la recordada dramedia, como parte de una programación especial en sus canales para este próximo sábado 22 de abril.

Otro reencuentro de 'Los Serrano' tras 17 años sin verse, con duda en el aire: "¿Quién atropelló a un churrero?"

El reencuentro se ofrecerá junto a la emisión del primer episodio de la serie. Si bien no se especifica el horario en la promo que ha lanzado la cadena, no afectará al horario de prime time, que se mantendrá ocupado por Got Talent: All Stars, que acaba de iniciar su emisión en el canal. Es decir, la celebración de Los Serrano se ofrecerá en horario de mañana o tarde.

Además de la programación especial en el primer canal del grupo, FDF dará un maratón con los mejores momentos.

Un reencuentro prometido hace meses

El especial tendrá así lugar después de que la idea estuviera rondando desde hace meses entre el reparto. Fue en noviembre cuando Fran Perea anunciaba los planes del elenco de hacer algo especial por el aniversario, sin concretar ni cómo ni dónde. Él mismo se comprometía poco después con David Broncano a organizar la reunión con los protagonistas en La Resistencia al estilo Friends, aunque Antonio Resines, su padre en la ficción, reveló en marzo que el reencuentro se producirá “probablemente en una televisión en abierto”, dando a entender que sería el canal original de emisión el que lo albergaría.

Y así ha sido: Telecinco, además, ya había aprovechado para hacer pequeñas pruebas del reencuentro. En marzo ya utilizó como reclamo la reunión en el plató de Déjate querer de Alejo Sauras y Alexandra Jiménez, los recordados Raúl y África en la serie. Además, logra encajarlo en su parrilla en una noche más que apropiada. Fue el 22 de abril de 2003 cuando debutó en prime time, con el episodio inaugural Ya se han casado.

Celebración también musical con Fran Perea y Víctor Elías

A la celebración televisiva se une la musical, propiamente dicha. Perea y Víctor Elías, Marcos y Guille Serrano, se han unido para lanzar Uno más uno son 20, un disco para conmemorar la efemérides que sale a la luz el 21 de abril y del que ya se había presentado seis temas.

El primero ya descubrió en sus redes sociales el grupo elegido para la colaboración de Uno más uno son siete, que servía como canción de cabecera: Despistaos. A la postre, el grupo que interpretaba la canción de presentación de otra serie mítica de la televisión que marcó a los adolescentes de los 2000: Física o química.

Así, Uno más uno son 20 hace su particular homenaje a esa generación que se reunía en torno al televisor, ya que Álvaro Benito de Pignoise (responsables de la canción original de Los hombres de Paco) también colabora en este disco. Rayden, Ginebras, La Oreja de Van Gogh, Bely Basarte y Ana Guerra también colaboran en los temas que ya se han ido escuchando, a los que se unirán otros cuatro adicionales.