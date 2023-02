Telecinco aprovechó el Benidorm Fest con entrevista a Agoney, Aritz en plató, crítica de José Otero y dardo a Chanel

El Benidorm Fest 2023 no solo ha ocupado este fin de semana un lugar preponderante en la programación de La 1. También lo ha hecho en la de Telecinco, que se ha subido a la ola del festival de TVE charlando con algunos de sus protagonistas y hablando de otros en sus diferencias.

Este domingo, sin ir más lejos, Socialité emitió una entrevista con el segundo clasificado del certamen, Agoney. En ella, el canario habló de la historia detrás de Quiero arder, su canción para la preselección eurovisiva, así como de su paso por la academia de OT 2017. “Mi paso fue un poco turbio y lo tengo un poco borroso. No estaba yo al 100%”, dijo en alusión a la enfermedad que atravesaba su madre.

Aritz, de Benidorm al plató de 'Fiesta'

Unas horas más tarde, el plató de Fiesta recibió la visita de Aritz, que dijo que “todo está zanjado” entre Agoney y él después de que el cantante de Flamenco cuestionara públicamente la propuesta del canario. Una polémica de la que el bailarín ya se pronunció en la rueda de prensa celebrada en Benidorm tras su eliminación en semifinales, donde acabó entre lágrimas junto a Twin Melody por el odio en redes, como ya recogimos.

En la línea de lo que ya dijo hace unos días, apuntó: “No me arrepiento de haber dado mi opinión, pero sí de que hayan afectado tanto. Tendré que aprender a decir las cosas de otra manera”.

Las quejas de José Otero sobre su actuación

A todo esto, Fiesta trasladó a su audiencia una queja de José Otero respecto a la iluminación de su actuación en la final. Amor Romeira preguntó al intérprete de Inviernos en Marte si había quedado satisfecho con su actuación en la gala decisiva, a lo que éste respondió, según la tertuliana, lo siguiente: “No sé por qué ha habido errores en la iluminación de mi actuación. Estoy un poco descontento con eso, pero vocalmente lo hice perfecto y el año que viene quiero volver”.

María Patiño: “Qué pena que Chanel pierda la frescura”

Acabamos el repaso donde lo empezamos, en Socialité, que además de la entrevista con Agoney, también emitió un reportaje desde dentro del Benidorm Fest. El reportero Arnau Martínez se propuso hablar con Chanel en el photocall celebrado antes de la final, aunque no las tenía consigo vistos los precedentes de la cantante con el programa Telecinco.

“¿Nos atenderá esta noche Chanel o una vez más nos volverá a dar la espalda? Ya nos aclaró que no era por ella, sino que era su equipo el que no le dejaba atender a la prensa. Es una artista muy exclusiva, o así la están intentando vender”, dijo Martínez, que finalmente no consiguió charlar con la cantante de SloMo. Algo que lamentó María Patiño: “Qué pena que se pierda la frescura. Te lo digo a ti, Chanel, que eres una pedazo de artista”.