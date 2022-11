Telecinco llevó sus cámaras a la tumba de Pedro Carrasco para contar que ha sido profanada “por fans de Rocío”

Fiesta trasladó este domingo a un equipo del programa hasta el cementerio de Carabanchel para mostrar la tumba de Pedro Carrasco y contar que, según han podido comprobar, “ha sido profanada” con fotografías de Rocío Carrasco que en ningún caso han sido puestas por ella.

El magacín de Emma García en Telecinco mostró unas imágenes del sepulcro del boxeador en las que se podían observar una serie de instantáneas del fallecido con su hija, dos de ellas con sendas inscripciones. “Aquí yacen los restos mortales de Pedro Carrasco. Lo que sorprende son estas fotografías que están pegadas en la lápida principal”, contó la reportera Arabella Otero, que pasó a leer a cámara los mensajes escritos en el nombre de Rocío.

“Hace un tiempo que no os veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estáis igual de presente que siempre. Papá, ya estáis mamá y tú juntos nuevamente, ahora a ser felices. Os quiere, vuestra hija Rocío Carrasco”, podía leerse en una foto familiar. En otra, esta vez solo de padre e hija, se leía lo siguiente: “Saber que ya no estás me parte el corazón. Eres alguien que a quien siempre voy a extrañar y llorar. Nos haces mucha falta. Te quiere, tu hija Rocío Carrasco”.

“Parece que la hubiese escrito Rocío, porque está aparentemente firmada por ella”, señaló la reportera, antes de dar paso de nuevo a la presentadora. Emma García cedió la palabra a sus colaboradoras, que arrojaron algo de luz sobre este suceso “macabro”.

“Rocío no tiene ni idea de este asunto”

“Es muy macabro, pero creo que no tiene nada que ver ni con la hija ni con la familia. Es la consecuencia de cuando cuentas la historia de tu familia, y la gente reacciona de esta manera. Es una cosa horrible”, opinó Gema Fernández.

Fue Alejandra Rubio la que confirmó que no se trata de un acto de Rocío Carrasco, como intentan hacer creer los mensajes, y que ha debido ser cosa de algún seguidor. “He hablado con Rocío y me ha dicho que ella no tiene ni idea de la existencia de este asunto. Le ha sorprendido porque no lo sabía. Aunque parece que está firmado por ella, no es el caso. Creo que ha sido algún fan que ha ido”.

“Y anti-fan de Raquel [Mosquera]”, apostó la presentadora de Fiesta. “Con todo su discurso, [Rocío] ha levantado muchísimos clubs de fans, una marea a su favor, y hay gente que... a mí eso me parece extralimitarse. Hay gente a la que se le va un poco”, opinó por su parte Alba Carrillo.

Beatriz Cortázar, en la misma línea, argumentó que “cuando levantas ciertas polémicas y se remueven ciertas cosas, hay mucho fanático que hace lo que nunca se debe hacer”. “A los muertos que les dejen en paz. Si los muertos salen a la palestra... no nos extrañemos que los fanáticos hagan este tipo de cosas que me parecen deleznables”.