Telecinco cancela 'Déjate querer' con Paz Padilla, que se despedirá el 1 de abril

El regreso de Paz Padilla a Telecinco, después de su polémico despido y obligada readmisión, se ha saldado con un nuevo varapalo para la cadena. La presentadora volvió para ponerse al frente de la nueva etapa de Déjate querer, que se inició el pasado sábado 18 de febrero, y se despedirá el próximo sábado 1 de abril. Mediaset ha decidido cancelar el programa tras solo cinco entregas, y apenas emitirá siete.

Los insuficientes resultados de audiencia (13%, 10.1%, 9.2%, 10.3% y 8.3%), siendo superado por el cine de Antena 3 y el último de ellos con mínimo histórico del formato gracias a Omar Montes, ha precipitado esta decisión adelantada en Twitter por Marc Casasola y que ha podido confirmar verTele.

Déjate querer ya promociona su entrega de este sábado 25 de marzo, en la que recibirá como invitado al actor Pablo Chiapella. Será el penúltimo programa, antes del definitivo del 1 de abril, ya que Mediaset considera que se ha acabado su ciclo, y espera iniciar una nueva etapa ya sin Déjate querer.

¿Pero con qué? ¿Qué formato le sustituirá? Según fuentes consultadas por verTele, no está decidido. Desde hace unos días, Mediaset ya está promocionando Got Talent: All Stars, que podría ser un buen candidato a la noche del sábado, o a la noche del viernes y trasladar el Deluxe una vez más al sábado. Pero habrá que esperar para saber cómo se mueve Telecinco.

Adiós tras 9 temporadas y un lustro en antena

Aunque es cierto que Déjate querer, y su antecedente Volverte a ver, nunca fue un formato referencial en las noches de Telecinco por emitirse en sábado, sí es verdad que la cadena despide una de sus apuestas de prime time más longevas.

Volverte a ver se estrenó en enero de 2018, con Carlos Sobera como presentador. El formato se mantuvo así hasta septiembre de 2021, con seis temporadas que primero eran largas y luego se recortaron hasta las seis entregas, pese a no destacar demasiado en audiencias (promedios de temporada entre 11% y 13.7%).

En mayo de 2022 hubo un reformateo por el que pasó a llamarse Déjate querer, con Toñi Moreno al frente. Ofreció 20 entregas, divididas en una primera temporada larga antes de verano, y otra corta de seis programas tras él. De nuevo, ninguna destacó en audiencias, pero siguió la línea con 12.2% y 11.2%.

El último cambio, como ya hemos dicho, empezó en febrero de 2023 con Paz Padilla. Manteniendo su nombre, se despedirá tras siete entregas y ha sido cancelado cuando solo ha emitido cinco, con una media de 10.7% que ha sido insuficiente para Telecinco, pese a reunir a más espectadores que las dos anteriores temporadas con Toñi Moreno.