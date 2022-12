Telecinco desgrana 'Reacción en cadena', su nuevo concurso contra 'Pasapalabra': “No hace falta ser un cerebrito”

Reacción en cadena cuenta los días para su lanzamiento en Telecinco. La adaptación española del veterano concurso estadounidense Chain Reaction, adaptado con largo éxito en Italia, llegará en dupla con 25 palabras, conducido por Christian Gálvez, para cambiar el aspecto de la programación vespertina del primer canal de Mediaset.

Telecinco programa el estreno de los concursos con Ion Aramendi y Christian Gálvez para revolucionar sus tardes

En el caso del que nos ocupa, Ion Aramendi tiene la función de atraer a la audiencia desde este mismo lunes 19 de diciembre a las 20:00 horas, franja hasta ahora dominada con holgura por Pasapalabra. Para hacer frente al incombustible formato conducido por Roberto Leal, el que está por estrenarse, que tiene detrás a Bulldog TV (Supervivientes) desvela su mecánica, que en palabras de su maestro de ceremonias se caracteriza por ser “muy divertido, muy fácil y super jugable”.

“No hace falta ser ni un cerebrito”

La premisa es simple: dos equipos pondrán a prueba su capacidad de relacionar palabras con un doble objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero en sus marcadores e intentar alzarse como ganadores en cada entrega del concurso. En juego, además, más de 150.000 euros.

“No hace falta ser ni un cerebrito, ni conocerse las letras, ni nada. Es tan sencillo como asociar palabras, pero no unas rimbombantes sino las que usamos a diario, comunes y que todos conocemos”, explica durante un encuentro de presentación al que acudió verTele, donde recalcó que “es súper divertido de hacer”: “Me lo esto pasando bomba”.

Para el presentador, hay dos “aspectos clave” en el planteamiento de este Reacción en cadena: el primero es que tiene “cierto punto adictivo”, por lo que supone ese reto de encontrar asociaciones entre términos; y el segundo, la sencillez de su premisa. “En cuanto das la solución de cualquier propuesta, no ha habido nadie entre toda la gente a la que le he presentado el juego de la asociación de palabras que no me haya dicho, '¡Ah, claro!”.

Ahora bien, que el concurso sea sencillo de comprender no significa que sus retos lo sean: “A medida que avanzamos en el juego y aumentamos el premio, la dificultad también se incrementa. la asociación no es tan simple”, advierte.

La mecánica del concurso, prueba a prueba

Ahora bien, ¿cómo es la mecánica en cuestión, prueba a prueba? En cada día de emisión compiten dos equipos, cada uno de ellos formado por tres integrantes a los que les une algún tipo de relación (amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc.), en cinco juegos con las cadenas de palabras como hilo conductor. Tras ello, una siguiente prueba decidirá qué equipo opta a llevarse el dinero acumulado hasta el momento, en la fase final, y vuelve a concursar al día siguiente. “Habrá equipos que se mantengan durante varios programas, semanas o lo que sea. Es súper divertido de hacer y me lo estoy pasando bomba”, resalta Aramendi, que promete. “Es muy divertido de ver”.

Los cinco juegos que conforman la primera parte del programa son las siguientes:

Juego 1 - “Palabras encadenadas”: los concursantes deben averiguar seis palabras relacionadas con un tema genérico propuesto por el presentador. El vínculo entre ellas es que la última letra de cada palabra es la primera de la siguiente.

Juego 2 - “La minicadena”: los participantes deben adivinar una canción averiguando cinco palabras que aparecen en su letra. ¿Cómo? Relacionándolas con dos palabras facilitadas por el presentador.

Juego 3 – “El centro de la cadena”: los concursantes deben resolver una cadena formada por siete palabras con el denominador común de que cada una de ellas guarda relación con la inmediatamente anterior y posterior. El presentador facilita como pistas la primera, la última y la que ocupa la posición central.

Juego 4 – “El embudo”: utilizando un máximo de cinco pistas, los equipos tienen como objetivo descubrir un personaje, objeto o lugar misterioso.

Juego 5 – “Una lleva a la otra”: la base de este juego es adivinar una serie de eslabones hasta completar una cadena formada por siete palabras. Cada una de ellas guarda relación con la anterior y la posterior y en esta ocasión el presentador solo facilita la primera y la última.

Una vez superados los cinco primeros retos, los dos equipos se enfrentarán al juego decisivo y eliminatorio, bajo el nombre “Complicidad ganadora”. En este caso, cada equipo jugará una ronda de 60 segundos de duración en la que tendrá que adivinar el mayor número de palabras posible. El equipo ganador podrá optar a llevarse el premio acumulado hasta el momento y volverá a jugar al día siguiente. Por el contrario, el equipo que menos palabras acierte será eliminado.

En esta prueba uno de los tres integrantes del grupo estará sentado con un pulsador. Sus dos compañeros deberán definir una palabra sin mencionarla y diciendo cada vez un término hasta formar una definición. Cada vez que se accione el marcador se parará el cronómetro. Los aciertos sumarán y los fallos restarán dinero en el marcador.

El equipo que supere la prueba jugará la fase final. En ella, se enfrentarán a “La última cadena”: si consiguen resolver todas las palabras que la componen mantendrán el dinero acumulado; sin embargo, perderán la mitad del dinero de su marcador por cada fallo que cometan. Con la cantidad que consigan mantener hasta ese momento jugarán, por último, a descubrir “La última palabra”. Si consiguen adivinarla se llevarán el premio y podrán optar a un nuevo bote en el siguiente programa.

Así es 'Reacción en cadena', de gran éxito en Italia

Se trata de una adaptación de Chain Reaction, formato norteamericano distribuido por Sony Pictures Television estrenado en 1980 en la norteamericana NBC. Tras varias etapas a lo largo de los últimos 40 años, la más reciente está en funcionamiento en Estados Unidos desde febrero de 2021 en el canal de cable temático Game Show Network.

Desde su lanzamiento, se ha versionado además en países como Canadá, Reino Unido, Serbia e Italia, siendo este último país donde más éxito ha atesorado. No en vano, se emite con gran éxito a través de la RAI desde 2007 y hasta nuestros días.