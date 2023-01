Telecinco lanza ya 'Escándalo, relato de una obsesión' con la esperada polémica en redes

Telecinco ya tiene fecha de estreno para su primera serie propia de 2023. Tras intensas semanas de promoción, la cadena de Mediaset ha reservado la noche de este miércoles 11 de enero para la puesta de largo de Escándalo, relato de una obsesión, nuevo título de la factoría Alea Media (Entrevías) con Alexandra Jiménez en el papel protagonista.

La ficción, creada por Aurora Guerra y producida por Aitor Gabilondo, aborda desde el punto de vista de una mujer el tabú de las relaciones amorosas entre un adulto y un adolescente. Lo hace a través de la historia de Inés (Jiménez), una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo (Fernando Lindez), un adolescente del que se enamora obsesivamente.

“En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos”, relata la sinopsis oficial.

Celia Freijeiro (a la que veremos también en Reina Roja), Antonio Gil (La mula), Víctor Duplá (Mentiras), Eve Ryan, Íñigo de la Iglesia (Akelarrre), Carlos Serrano (Inés del Alma Mía), Alba Gutiérrez (Amar es para siempre), Raúl Peña (Un paso adelante), Marta Tomasa (El secreto de Puente Viejo), Zoe Romagosa y Will Shephard (Mar de plástico) completan el reparto de la ficción.

La serie llega con polémica... esperada

Tras conocerse su temática y su trama, la serie ya se ha enfrentado a sus primeras críticas en redes sociales antes incluso de que el primer episodio haya visto la luz. Algo por lo que ya preguntamos a sus responsables, que esperaban cierta controversia por el tema tratado. “Va a depender mucho de qué espectador sea el que lo está mirando. Qué mirada más machista o menos machista tenga, más prejuiciosa o menos prejuiciosa...”, expresó Gabilondo en una entrevista realizada por verTele en el rodaje.

“Esas son las cosas que a mí me interesan, sobre todo ahora que todo se polariza instantáneamente. Nosotros lo que intentamos es joderle las ideas al espectador (...) Es un poco intentar provocar emociones y descolocar, no darle la razón al espectador. Escribir para contentar, o para hooligans, o para fans, o para molar en la industria es una cagada de la hostia. Hay que contar historias que remuevan, o al menos es lo que nosotros intentamos, no contentar”, agregó el productor.

En una línea similar, su creadora y guionista Aurora Guerra dijo sobre las posibles críticas: “Es algo con lo que tenemos que vivir. Ahora todo el mundo tiene opinión y habrá quien salga con alguna inconveniencia que genere un debate estéril, pero estamos haciendo ficción y esto es un cuento. ¿Por qué yo habría tenido que tener relaciones con un menor para escribir sobre esto? La vida tiene cosas muy sucias y turbias. Es parte del contraste de la vida”.

Además, la responsable explicó que “uno de los desafíos que hemos tenido [en los guiones] es que el espectador empatice con ella [el personaje de Alexandra Jiménez] en algunas ocasiones, y en otras no la entienda. Creo que hemos conseguido que esté todo el rato en esa dualidad, y eso sí que es importante porque no es una loca, todos hemos tenido alguna vez una pasión o un amor que no nos convenía pero no podíamos liberarnos de él”.

Ya con las primeras críticas leídas en redes sociales, Santiago Díaz, otro de sus guionistas, también se ha pronunciado: “Escucho a gente decir que en esta serie pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? ”Escándalo“ y ”obsesión“ no suena muy romántico”, ha defendido.

Escucho a gente decir que en esta serie (de la que he escrito dos capítulos y os aseguro que es muy buena) pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? “Escándalo” y “obsesión” no suena muy romántico… https://t.co/enFzmI2tqY — Santiago Díaz (@sdiazcortes) 8 de enero de 2023

Así será su emisión en Telecinco

Escándalo, relato de una obsesión comenzó a grabarse en primavera de 2022, en diversas localizaciones de Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. En total, consta de ocho episodios que se estrenan directamente en el prime time de Telecinco, sin pasar antes por una plataforma. Se trata del primer estreno de estas características en la cadena privada después de Entrevías, serie que se emitió al completo entre febrero y mayo de 2022 con un gran rendimiento en audiencias.

El primero de esos episodios se podrá ver este miércoles 11 de enero a partir de las 22:50 horas, a continuación de un access prime time de Pesadilla en El Paraíso conducido por Nagore Robles. Su emisión será semanal, y en su día de estreno se enfrentará al primer especial de Atrapa un millón en Antena 3, a La noche de La Promesa que ha preparado La 1 de TVE para el debut de su nueva ficción diaria, a nuevos capítulos de The Good Doctor en Cuatro.