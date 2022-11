La paciencia de Telecinco, a examen: el margen que da a sus apuestas antes de cambiar de rumbo

Telecinco lleva más de un año sumida en una crisis de audiencia que no parece tener fin. La cadena de Mediaset lideró por última vez las audiencias mensuales en octubre de 2021, y desde entonces ha probado mil y una fórmulas para recuperar el trono perdido contra Antena 3. Por ahora no lo ha conseguido, y tampoco está claro que vaya a lograrlo en un futuro cercano, pero ni una cosa ni la otra se deben a la inacción del canal. De hecho, si algo ha hecho Telecinco durante este tiempo ha sido moverse, como ya destacamos en su momento, aunque casi siempre en la dirección errónea y con las piezas erróneas a tenor de los resultados obtenidos con cada movimiento.

Su firme deseo de volver a ser la televisión más vista de nuestro país han hecho de ella una cadena más activa que nunca, sí, pero también una más desesperada por reconquistar ese público que antaño la siguió con fervor. Y esta desesperación se ha traducido en numerosos experimentos -la mayoría fallidos y muchos otros impensables- desde que comenzara la temporada pasada, la 21/22, dando signos de flaqueza tras perder el mes previo -aunque fuese a la centésima- ante su eterno rival, algo que no había ocurrido en los 35 meses anteriores.

Ahora nos retrotraemos a esos días para repasar, desde ese punto y hasta ahora, algunas de las grandes apuestas que ha realizado Telecinco para revertir su situación y, de paso, medir la paciencia que ha tenido con cada uno de ellas en este contexto de crisis.

La duración de los principales movimientos de Telecinco

Por paciencia hay que entender, si hablamos de televisión, el margen que una cadena concede a un lanzamiento antes de cancelarlo o modificarlo si ve que este no da desde el primer día los resultados esperados. Evidentemente, aquí no entran éxitos como Supervivientes y Entrevías porque Telecinco no tuvo que tener ninguna paciencia con ellos, sino simplemente disfrutar de su alto rendimiento. Sí entran, en cambio, probaturas como las siguientes, que desaparecieron más pronto o más tarde de la parrilla, o como mínimo, sufrieron algunos cambios de enjundia, por sus insuficientes datos de audiencia.

Adelanto del prime time o la tira diaria de 'Secret Story' (dos meses de duración)

La derrota antes comentada en agosto de 2021, aunque minúscula en lo numérico, fue muy grande a ojos de Telecinco. Tanto, que solo unos días después de certificarse, la cadena de Mediaset anunció la que prometía ser su gran revolución: duplicar su prime time y adelantar a las 20:00 horas el inicio de sus contenidos estelares de la noche. Un bombazo en toda regla que apuntaba a cambiarlo todo, pero que finalmente se redujo a una tira diaria de Secret Story entre las 20:00 y las 21:00 horas para competir, sin éxito alguno, contra Pasapalabra. Todo ello, para más inri, dentro de un contexto en el que Telecinco programó cinco parrillas distintas en las cinco primeras semanas de la temporada 21/22, señal inequívoca de que no terminaba de dar con la tecla.

La confianza en este “doble prime time” apenas duró dos meses por su bajo rendimiento, comenzando el 14 de septiembre y finalizando el 11 de noviembre. Cuatro días después llegó a la parrilla Ya son las ocho para sumarse a la lista de rivales de Pasapalabra, a los que dedicaremos un capítulo aparte.

'El Pueblo' y 'Madres' (un capítulo en su ubicación original de emisión)

La segunda temporada de la comedia rural llegó en septiembre de 2021 avalada por el éxito en abierto de la primera, pero después de un primer dato poco satisfactorio en prime time, la cadena retrasó su inicio casi a la medianoche. Al menos la mantuvo en late night hasta el final. Todo lo contrario que el drama médico de Belén Rueda, que desapareció fulminantemente de la parrilla por esas mismas fechas tras firmar un regreso paupérrimo (5.1%) con el primero de los capítulos restantes de su primera temporada. Es más, nunca volvió a Telecinco, cayendo relegada al late night de Cuatro a principios de noviembre tras más un mes fuera de programación.

'Idol Kids' (tres emisiones en su día inicial) y 'Mi casa es la tuya' (dos emisiones)

La segunda edición del talent infantil llegó a finales de enero con el objetivo de repetir, en la medida de lo posible, el buen rendimiento ofrecido por la primera edición a finales de 2020. Sin embargo, se quedó muy lejos de conseguir el respaldo del público. Prueba de ello es que solo duró tres lunes en parrilla (31 de enero, 7 y 14 de febrero) antes de pasar al sábado, donde aguantó dos semana más (26 de febrero y 5 de marzo) antes de permanecer cuatro meses en el cajón y volver en julio para emitir sus entregas restantes. Más suerte tuvo su sustituto en la noche de los lunes, Mi casa es la tuya, que abrió la semana dos veces (21 y 28 de febrero) antes de saltar al prime time de los sábados, donde completó el resto de la temporada con datos muy moderados.

'Sálvame Lemon Tea' (dos meses y medio) y 'Lo de Belén' (dos semanas)

El universo Sálvame comenzó 2022 con varias novedades. La primera, la reformulación de Sálvame Limón en Sálvame Lemon Tea, espacio con entidad propia en el que María Patiño y Terelu Campos comentaban en una mesa algunas noticias de la crónica social. Este viraje se alargó dos meses y medio, entre mediados de enero y finales de marzo, momento en que las dos presentadoras cedieron el testigo a Adela González y Jorge Javier Vázquez.

Entonces Sálvame Limón recuperó su nombre original y añadió tertulianos a la mesa, aunque esta segunda reformulación fue más breve que la primera, pues tres semanas después el magacín se deshizo de la susodicha mesa y volvió a su forma original. Para esa fechas ya no había rastro en la escaleta de Lo de Belén, la microsección de Belén Esteban al estilo de El diario de Patricia, que debutó a finales de marzo y a mediados de abril ya estaba fuera de circulación.

'Pasión de Gavilanes' (dos meses y medio en prime time y tres días en la sobremesa)

Durante su breve periplo por la parrilla, Sálvame Lemon Tea tuvo tiempo para ceder su espacio durante tres días a Pasión de Gavilanes, que tras un cumplidor estreno a mediados de febrero, dio el salto con reposiciones a la sobremesa para recuperar parte del público que estaba perdiendo en prime time. Sin embargo, este movimiento apenas estuvo vigente tres días (28 de febrero, 1 y 2 de marzo), los que tardó Telecinco en retirar la telenovela de la franja de tarde tras comprobar que en esa ubicación estaba cosechando unas audiencias ínfimas.

Aun así, la serie estuvo más de dos meses ocupando la noche de los miércoles (entre el 16 de febrero y el 27 de abril), aunque sus pobres cifras recomendaran lo contrario, siendo su caso uno de los mayores ejercicios de paciencia -o de inacción, según cómo se mire- de Telecinco en el periodo analizado. Aun así, la cadena aceleró su ritmo de emisión -llegó a emitir hasta cinco capítulos en una sola noche- y la terminó mandando al late night tras la llegada de Supervivientes: Tierra de nadie.

'En el nombre de Rocío' y 'Got Talent 8' (una emisión en su día inicial)

La segunda docuserie de Rocío Carrasco tuvo su puesta de largo el pasado 6 de septiembre tras un par de entregas previas dentro del Deluxe. Sin embargo, su flojo dato inicial (11.8%) y el que cosechó el estreno de Got Talent 8 el día anterior (12.9%) llevaron a Telecinco a intercambiar ambos programas, pasando En el nombre de Rocío al lunes y Got Talent al martes, donde han permanecido -o aún permanecen, en el caso del segundo- desde entonces.

'Pesadilla en El Paraíso' (8 de septiembre-¿?)

Planteado para ser el nuevo reality estrella de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso ha terminado siendo el paradigma de los cambios de rumbo de Telecinco. Veamos. El programa comenzó siendo grabado porque “la tendencia es ir a los realities grabados”, según defendieron entonces sus responsables. Sin embargo, su estreno se reformuló con un día de antelación para que fuese en directo tras los débiles comienzos de En el nombre de Rocío y Got Talent. Además, las emisiones en access apuntaban a ser claves, pero la primera de ellas se suprimió por el mal dato del debut (13.5%). Y solo tres días después de su lanzamiento, el reality sufrió una nueva reformulación, esta vez para pasar a grabar sus galas y debates.

Más adelante llegarían el cambio de día de emisión de la gala principal, la retirada del access del jueves y el giro definitivo: emitirse finalmente en directo desde principios de octubre pese a que entonces tenía tres semanas de desfase con el contenido grabado. La última novedad de Pesadilla en El Paraíso es que se quedará fuera del access del martes a partir de esta semana en favor de los directos de Got Talent 8, tal y como adelantó verTele la semana pasada. Por ahora este es el último cambio en dos meses del reality. Todo esto a la espera, por supuesto, de lo que ocurra hasta el final de esta edición y de la próxima versión con parejas de famosos, también avanzada por este portal.

'Ucrania', 'Déjate querer', 'El Pueblo', '¿Quién es mi padre?'...

Además de los lanzamientos citados hay otros que, aun siendo de menor envergadura, también reflejan los tiempos en los que se maneja Telecinco a la hora de decidir la continuidad, o no, de un programa. Empezamos por Ucrania: esto no se podrá olvidar, espacio informativo de access presentado por Ana Terradillos que llegó a la parrilla el pasado 8 de marzo -dos semanas después del inicio de la invasión rusa- y se despidió solo tres días después, el día 11, tras la emisión de apenas cuatro entregas, demostrando así que la información en televisión no es un 'sprint', sino una carrera de fondo.

Una entrega más duró esta temporada ¿Quién es mi padre?, que pese a firmar algunos datos óptimos en la noche de los sábados, sufrió un fuerte bajón con su cuarta emisión y Telecinco no tuvo reparos en relegarlo al late night a la semana siguiente, cuando se despidió sin tertulia y antes de alcanzar el mes de emisión. Otros casos dentro de este grupo son el de Ya es verano (dos meses en parrilla), cuyo nombre ya daba cuenta de su intencionada temporalidad, y Déjate querer, que Telecinco dejó de grabar menos de dos meses después de su renovación.

Los rivales de 'Pasapalabra', un caso aparte

Capítulo aparte merecen los intentos de Telecinco por derrotar a Pasapalabra. Una batalla que lleva librando más de dos años, pues aunque al principio se impuso con Sálvame Tomate al concurso de Antena 3, el paso del tiempo fue decantando la balanza a favor del programa de Roberto Leal. De hecho, lo sigue haciendo, ya que Pasapalabra se mantiene intratable a última hora de la tarde pese a los sucesivos intentos de Mediaset por acabar con su dominio. Entre otros, los siguientes:

'Sálvame Tomate' (se enfrentó a 'Pasapalabra' durante 11 meses): el extinto bloque Tomate puede presumir, aún hoy, de ser el programa que ha plantado más cara a la presente etapa de Pasapalabra. En parte, porque se aprovechó del periodo de adaptación del concurso a la nueva cadena, pero una vez el público se acostumbró a ver Pasapalabra en Antena 3, el Tomate fue perdiendo fuelle. Tanto, que Telecinco decidió probar suerte con otros programas para competir con su nuevo rival.

'La Campos Móvil' (un día): la primera gran alternativa al Tomate fue este efímero formato de entrevistas presentado por María Teresa Campos. Tan efímero fue que solo se emitió un día, el 10 de marzo de 2021. Lo hizo ante un 12.6% de cuota y 1.954.000 espectadores, un dato que hoy mejoraría considerablemente el tramo final de la tarde de Telecinco, pero que entonces la cadena de Mediaset consideró insuficiente para darle siquiera una segunda entrega, dejando así que el silencio y el paso del tiempo certificaran su cancelación.

'El precio justo' (casi dos meses): el verdadero relevo de Sálvame Tomate fue la nueva versión de El precio justo, por lo que Telecinco intentó plantar cara a Pasapalabra con otro concurso. Sin embargo, la apuesta terminó antes de los dos meses (se emitió entre mediados de abril y principios de junio). Según Telecinco, por ajustes de programación de cara a la emisión de la Eurocopa de fútbol, aunque la realidad es que el programa de Carlos Sobera aún no había dado muestras de poder alcanzar a su máximo oponente. Es más, tras su parón en Telecinco acabó emitiéndose en Cuatro, donde finalizó sin volver a su canal original.

'Alta tensión' (una semana): el concurso de Christian Gálvez debutó en el access del verano de 2021, pero Telecinco decidió que comenzara la temporada 21/22 a última hora de la tarde. Sin embargo, su duelo contra Pasapalabra apenas duró una semana (del lunes 6 al viernes 10 de septiembre), pasando después a Cuatro, donde ha permanecido desde entonces hasta su reciente final.

'Secret Story' (dos meses): como ya hemos comentado, el “doble prime time” planteado por Telecinco al inicio del pasado curso acabó traduciéndose únicamente en una tira diaria de Secret Story antes del informativo de Pedro Piqueras. Su recorrido terminó un mes antes de que lo hiciera el propio reality, lo que resume su escaso impacto en audiencias.

'Ya son las ocho' (siete meses): después de probar con Sálvame, con concursos y con un reality, la cadena de Mediaset lanzó en noviembre de 2021 este magacín de actualidad conducido por Sonsoles Ónega. Un spin-off vespertino del consolidado Ya es mediodía que no pudo replicar el buen hacer del original. De ahí que llegara a su fin el pasado 1 de julio, solo unos días antes de que su presentadora pusiera rumbo a Antena 3.

'Sálvame Sandía' (cuatro meses): el relevo de Ya son las ocho lo cogió de manera inmediata la enésima variante 'frutera' de Sálvame, que comenzó con Carlos Lozano recorriendo las costas españolas para dar voz a la audiencia del programa. Aquello no funcionó, así que al poco tiempo Lozano empezó a conducir el tramo desde plató, pero esto tampoco sirvió para que el Sandía cogiera impulso y diera motivos para permanecer en parrilla. Su última emisión se produjo a finales de octubre.

'Café con aroma de mujer' (tres semanas): tras una larga promoción, Telecinco finalmente se decidió a estrenar la telenovela colombiana el pasado 2 de noviembre. Lo hizo con la intención de emitir dos capítulos al día entre las 19:00 y las 21:00 horas, suprimiendo así una hora de Sálvame Naranja. Sin embargo, el adverso arranque de la serie provocó que Mediaset redujera su emisión a un episodio diario a partir del día 8, menos de una semana después de su debut. hizo que se redujese a una entrega desde el día 8. Y el viernes pasado se supo que Telecinco había decidido, a partir de esta misma semana y comenzando desde este lunes 21 de noviembre, relegar su emisión a Divinity y volver a alargar Sálvame.

Conclusiones

Este volumen de movimientos y sus respectivos tiempos de duración reflejan varias cosas. Por ejemplo, que a Telecinco no le tiembla el pulso a la hora de fulminar una oferta (Madres), cambiar otra de horario (El Pueblo) o de día de emisión (En el nombre de Rocío, Got Talent) si ve que al primer intento no ofrecen un óptimo rendimiento. También que puede reformular el estreno de un programa 24 horas antes de su lanzamiento (Pesadilla en El Paraíso) si así lo considera oportuno. Y que superar el medio año compitiendo contra Pasapalabra es un logro en sí mismo (solo Sálvame Tomate y Ya son las ocho lo han conseguido hasta ahora).

Pero por encima de todo, lo anteriormente expuesto refleja que Telecinco se está moviendo mucho y acertando poco dentro de su actual contexto de crisis. Lo primero no tiene por qué ser malo, pues moverse mucho puede interpretarse como un sinónimo de ambición, de querer mejorar y salir lo antes posible de una momento complicado. Algo que no siempre se aprecia de manera tan evidente en este tipo de situaciones.

El problema es que, cuando pruebas muchas cosas, normalmente es porque pocas de ellas están funcionando como deberían. Y esto último puede ser fruto de la impaciencia, que a menudo puede conducir a probar una cosa tras otra, meros parches incluidos, sin mirar más allá de la audiencia inmediata ni trazar un verdadero plan para solucionar los problemas padecidos. Porque si bien Telecinco comprobó desde el principio que algunas de sus apuestas citadas no tenían el apoyo del público y su permanencia en parrilla era poco aconsejable, otras, como ese “doble prime time” que luego no fue para tanto, quizá merecieron una vuelta de tuerca antes de su ya comentado final. Ahí podía haber estado el inicio de una nueva etapa que, por ahora, no llega al canal de Mediaset, que hasta entonces seguirá moviéndose con la esperanza de dar con la tecla que ponga fin a sus problemas de audiencia.