Telecinco pesca en 'Supervivientes' a la segunda pareja para concursar en 'Vaya vacaciones'

¡Vaya vacaciones!, el nuevo reality que prepara Telecinco para reforzar su programación veraniega, ya tiene a su segunda pareja de concursantes.

Telecinco lanza promo y anuncia la "cuenta atrás" para '¡Vaya vacaciones!', su nuevo reality con Luján Argüelles

Más

Si hace pocos días, la cadena anunciaba que Makoke y Javier Tudela eran los primeros confirmados para dar por iniciado el casting del formato, producido por Cuarzo Producciones (La isla de las tentaciones) con Luján Argüelles como presentadora, este jueves eran dos rostros menos conocidos los que se sumaban.

Fue durante la gala 15 de Supervivientes cuando Carlos Sobera conectó con Argüelles para descubrir parte del lugar al que se desplazarán los participantes para vivir la experiencia. Y desde allí, desvelaron a la segunda pareja:

Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, que a muchos no les sonarán pero han sido dos de las protagonistas de la actual edición del reality de aventuras. Hija y ex mujer de Ginés Corregüela, revolucionaron su concurso al visitarle en Honduras y destapar todas las tramas de infidelidades, rupturas y rencillas que mantienen en su familia.

Un culebrón que ha ocupado muchas horas en el universo Mediaset, más allá de Supervivientes, y que las convierten en dos de las revelaciones del año en la cadena.

Al conocer la noticia, el propio Sobera preguntaba a Ginés - que estaba en plató- qué opinaba sobre los fichajes: No me ha dado tiempo a hablar con ellas. Me siento bien porque se van de vacaciones gracias a su padre, pero no tengo miedo“, aseguró refiriéndose a lo que puedan contar sobre él.