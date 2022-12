Telecinco presenta 'The Bachelorette', su vuelta al origen de los datings: “Es una telenovela turca del entretenimiento”

“Una telenovela turca del entretenimiento”. Con tan pertinente referente televisivo se ha presentado la adaptación The Bachelorette a cargo de Telecinco del veterano formato internacional, rebautizada como Para toda la vida. Una adaptación que contará con Sheila Martori como la mujer que buscará el amor con ayuda de Jesús Vázquez, en su nuevo proyecto en Mediaset.

“Me buscaron porque soy el único presentador de Mediaset que lleva toda la vida casado. Al final le puedo decir a Sheila cómo encontrar el amor para toda la vida”, bromeaba el gallego durante la presentación del formato, aún sin fecha cerrada en el calendario, aunque con la certeza de que llegará en la semana posterior al puente de diciembre, tal y como ha apuntado Manuel Villanueva, director de contenidos de la compañía.

Serán 10 programas “que estrenaremos de manera inminente”, dijo Jaime Guerra, director de la División de Producción del grupo.

“Es la madre de los datings”

Junto a estos dos, Sebastian Moguilevsky, director general de Warner Bros ITVP. España y Portugal, y Yolanda Martín Campayo, productora ejecutiva del programa por parte de la productora, han abundado en las bondades del programa, que supone “la vuelta a los orígenes, en la búsqueda del amor genuino y romántico, con sus dudas y sus miedos”: “Bachelor/Bachelorette es el padre/madre de los datings”.

“No hay nada como el amor para mover el corazón todos los días”, decía Villanueva para introducir esta “hermosa historia de amor” que propone esta nueva adición a la cartera de entretenimiento de Telecinco. “Siempre buscamos los grandes formatos y nos faltaba The Bachelorette”, afirmaba Guerra, en la misma línea.

Ambos directivos destacaban de forma especial la “riqueza de producción”: “El programa es muy bonito visualmente. No dejamos de pensar siempre que el programa es imagen. Este telón de fondo le da un valor al programa”, comentaba Villanueva. Guerra, por su lado, resaltaba esa ambición en el hecho de haber viajado a Grecia y Turquía para la grabación de las citas. “Es un producto muy exigente”, añadía Moguilevsky.

“Sheila te enamora desde el minuto 1”

Para el programa la clave era encontrar una protagonista con carisma y capacidad para lograr empatía. Sheila, arquitecta y diseñadora de joyas de 26 años, garantiza eso para el grupo. “Le agradezco su generosidad”, decía Villanueva sobre la joven.

“Cuando Warner nos enseñó a Sheila descubrimos que se podía producir”, añadía Guerra, que promete que la soltera “te enamora desde el minuto uno”. “Se ha entregado en cuerpo y alma. Una vez la vimos, no hubo dudas”.

“Nuestro reto era conocer bien a Sheila. El objetivo era como cuando buscas pareja a un amigo”, añadía Martín Campayo, que añadía sobre su evolución. “Sheila entra con una coraza que poco a poco se irá rompiendo. Al final veremos a una Sheila transformada, diferente y feliz”, asegura.

Sheila: “Todo lo que pasa es real”

“Ha sido la experiencia de mi vida. He cambiado yo, me he superado y conocido a mí misma”, decía ella al tomar la palabra. En su intervención, reiteraba que “lo más importante es que todo lo que pasa es real” en el programa. “Es como encontrar el amor en la vida real. Tienes tus red flags, las dejas pasar porque el chico te gusta, pero luego sufres y lloras”.

En total, cuenta con 20 pretendientes, todos ellos “chicos que con perfiles diferentes que nunca se atreverían a ir a un dating” y que “lo han dado todo”, dicen desde Mediaset. “Es muy importante la competición que surge entre ellos desde el primer minuto. Todos quieren conquistar a Sheila”.

“Hay que tener valor para hacer lo que ha hecho ante 20 pretendientes”, apuntaba Moguilevsky, que destaca que no había “signos de inseguridad” en esta. “Siempre miraba a los chicos a los ojos. Y ellos a veces no le aguantaban la mirada. Esto es muy fuerte”.

“Con seis o siete pretendientes ha estado en una encrucijada”, avanzaba la productora ejecutiva, que destacaba en todo caso la buena sintonía en la producción: “Los chicos la han querido, la han protegido y cuidado”. “Ellos estaban tan nerviosos como yo, y eso hacia que nos apoyáramos y calmáramos”, ha agregado la joven.

Jesús Vázquez, “un hermano mayor” y “soporte” para la joven

También para eso ha sido importante la presencia de Jesús Vázquez como “un hermano mayor con mucha experiencia”, ejerciendo como “soporte” para Sheila. “Le agradezco (a Jesús) que siempre esté tan dispuesto”, declaraba Villanueva sobre el profesional, en su nuevo reto profesional dentro del grupo.

“Mi carrera en Mediaset ha sido cumplir un sueño tras otro”, decía él, al que vimos por última vez en First Dates Crucero, precisamente dentro del género del dating. “He vivido mirando los grandes formatos que se hacen en el mundo y deseando que me llegaran, ya fuesen talents o datings”. En esa lista incluye The Bachelor, del que se confiesa fan.

“Es un programa maravilloso de hacer por la producción y los medios que se despliegan”, añadía el presentador, que ponía en valor la amistad trabada con Sheila durante la experiencia. Una experiencia intensa puesto que “los 20 chicos son compatibles con ella y a los 20 les gusta ella”, lo que dificulta su tarea.

“Al sujetar todas estas emociones tienes que hacer de presentador, pero también de consejero amoroso y de paño de lágrimas”, reconocía.

Para ser testigos de todo eso, habrá que esperar a la fecha de estreno. Uno de los reclamos para la presente temporada, Para toda la vida llegará este mismo diciembre a Telecinco.