La televisión pública italiana RAI critica la actuación de España en Eurovisión por segundo año consecutivo

Este jueves tuvo lugar la segunda semifinal de Eurovisión 2023, que en España duplicó sus datos de audiencia respecto a la primera gracias a su paso a La 1, y nos permitió conocer a los 26 países que disputarán la final del certamen europeo este sábado 13 de mayo. En la semifinal pudimos ver la realización televisiva de la candidatura española de Blanca Paloma, que fue criticada por una comentarista italiana, algo que se repite respecto al año pasado.

Eurovisión 2023: orden de actuación de la final y posición de España con Blanca Paloma

Más

La críticas fueron propiciadas por la comentarista Mara Maionchi, que tras ver la performance de Blanca Paloma, no dudó en ofrecer una opinión negativa del EaEa, y de nuestra representante. Tuvo lugar mientras que las cámaras de la BBC mostraban a Blanca Paloma celebrando el éxito de su performance desde los espacios destinados a los artistas.

“Esto es una nana, pero el niño no se dormirá nunca porque grita como una loca”, fueron las palabras que pronunció Mara Maionchi, donde se destaca el adjetivo despectivo.

Buenas noches amigos, no queríais Cristiano Malgioglio como comentarista en Italia pero nuestra nueva tía Mara Maionchi nos ha recién dado la versión 2023 de la Jennifer López de saldo 🇮🇹#EurovisiónRTVE #BlancaPalomapic.twitter.com/da1m4ydXg6 — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) 11 de mayo de 2023

Se repite lo ocurrido con Chanel

Este hecho nos hace recordar lo ocurrido con Chanel durante la final de Eurovisión 2022, donde el comentarista de la RAI, Cristiano Malgioglio, definió a la cantante de SloMo como una “Jennifer López barata”, provocando el enfado de los eurofans españoles.

🔴📺Ayer seguí el Festival #EUROVISION por la @RaiUno y si encima la daban en 4k, pues mejor



Había dos señales de audio, en italiano y la otra sonido limpio del evento



El comentarista italiano @InfoMalgioglio se refería a @ChanelTerrero como "J.Lopez barata" o "guapa pero". 👇 pic.twitter.com/TK935ls6y3 — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) 15 de mayo de 2022

Después, el cantautor y presentador italiano se disculpó por sus palabras, y dijo que “los españoles hicieron una tragedia. No entendieron la ironía de mis comentarios”. “Me refería a que era como una pequeña Jennifer López. No era una ofensa”, se justificó después en otras declaraciones de disculpa.

“Estoy aquí para pedirte disculpas porque mi tono y mis comentarios han sido malinterpretados. Mi intención no ha sido nunca ofenderte. En ningún momento he animado a la audiencia italiana a no votarte. Eso es falso claramente”, le dijo también a Chanel en un acto donde la cantante se reunió con los medios de comunicación tras su regreso de Turín