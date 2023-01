Tensa conexión de 'Y ahora Sonsoles' con Luis Zahera: “No sabía que era una entrevista para esto”

La celebración de los Premios Feroz quedó empañada por la denuncia de dos presuntas agresiones sexuales que habrían acaecido en el evento, y por la detención del productor Javier Pérez Santana, acusado de una de ellas. Los magacines han centrado su atención durante este lunes en lo ocurrido, y el caso de Y ahora Sonsoles no ha sido una excepción.

El programa ha aprovechado una conexión con Luis Zahera, ganador del premio a mejor actor de reparto de cine por As Bestas, para preguntarle por los hechos. Algo que ha generado una evidente tensión entre el intérprete y Sonsoles Ónega.

Después de que la presentadora le inquiriese al respecto, el artista quiso mostrarse “absolutamente sincero” y dejar claro que solo había tenido conocimiento del caso a posteriori, pues ni siquiera acudió al convite posterior: “Estoy en esos 15 minutos de fama y con mil tinglados. Estuve en la ceremonia con Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los 10 minutos estaba durmiendo como un bendito”, advertía, y apuntaba a que tenía que viajar para defender su espectáculo de monólogos en Teruel el mismo domingo.

“No soy la persona indicada porque no me entero de nada. Estoy a mil por hora”, repetía, dejando claro que estaba enlazando entrevistas durante la tarde y solo sabía lo publicado en prensa. “No te puedo ayudar”, repetía Zahera.

“A mí no me metáis en un lío”

Acto seguido, Miguel Lago animó a que Zahera hablase del buen ambiente que suele marcar una gala de premios y eventos similares. Zahera, que recalcó que es “un anciano”, resumió en tono informal lo que son estos eventos: “En mis tiempos el ambiente era excepcional, pero yo ya me he retirado. Te dan un premio, estás arriba de la ola, ya te tomas unos vinos... La noche se calienta”.

Aunque Zahera no se refería en ningún momento a lo sucedido en la noche del sábado, Ónega quiso precisar que el entrevistado no estaba “justificando” los hechos de los que se había estado informando, lo que generó cierta inquietud en él. Especialmente al preguntarle a continuación si conocía a Pérez Santana. Tras dejar claro que no él conocía al acusado, añadió: “A mí no me metáis en un lío”.

“No sabía que era una entrevista para esto”

La presentadora insistió en que precisamente quería “salvarlo” de hipotéticas malas interpretaciones, pero esto molestó a Zahera: “Yo no tengo ni idea. Estaba durmiendo como un bendito. Digo yo que sería una fiesta como todas las del mundo, pero lo que ocurrió en la fiesta no lo sé...”.

A continuación, añadió: “Además, pensé que me llamabais por la película, no de movidas de las que no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente”. El comentario de Zahera, molesto, vino acompañado de la despedida de la presentadora, que dio por zanjada la conexión reiterando la excelencia de As Bestas, largometraje por el que el artista se llevó el galardón en juego en la noche del sábado.