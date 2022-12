Máxima tensión entre Alba Carrillo y Aurelio Manzano en 'Fiesta' por una grave acusación

El coqueteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez centró toda la atención de Fiesta en la tarde del sábado 3 de diciembre. Los detalles del polémico affaire han consumido horas y horas de televisión, pero el magacín que presenta Emma García tenía una buena escusa para entregarse de lleno al culebrón: Carrillo había aceptado la invitación del programa.

La tertuliana fue entrevistada primero por la presentadora y después respondió las preguntas de los colaboradores, que le afearon las mentiras con las que había intentado tapar este escándalo que Pérez quiso esconder para salvar su matrimonio.

Hubo momentos de tensión, aunque no más que los habituales en platós como este. Pero la situación llegó a un punto extremo durante un corte publicitario en el que Aurelio Manzano acusó a Carrillo de haber filtrado la historia a los periodistas.

No está claro cómo empezó esta fuerte discusión. Telecinco emitía anuncios en ese preciso momento, de modo que los espectadores no pudieron asistir al inicio de la bronca, sin embargo, el programa retomó su emisión justo cuando el enfrentamiento llegó a su punto álgido.

Manzano se levantó de su butaca y gritó ante Carrillo algo que no se escuchó con claridad. Ella saltó de su asiento y, a voces, le exigió que revelara sus fuentes: “¡Que quién! ¡Que lo digas, coño!”.

Emma García intentaba poner fin al debate advirtiéndoles de que ya estaban en directo, por lo que la audiencia estaba siendo testigo de aquel momento de máxima tensión.

Pero Carrillo seguía estando muy alterada: “Ya está bien de echar mierda a las personas y no decir las cosas. ¡Di quién te ha dicho eso, dilo si tienes cojones! Ya está bien de proteger a gente, que a mí me echáis todos a los zorros. No se puede echar piedras a la gente y no dar la cara”, se quejó mientras la presentadora seguía llamando al orden y Manzano permanecía callado.

“O nos calmamos o no seguimos”, dijo García en última instancia, tras lo cual se posicionó a favor de Carrillo en esta cuestión por la que había puesto el grito en el cielo: “Aquí Alba tiene razón. Le estás achacando que ella es la que filtra esto. Y se lo estás diciendo muy contundentemente. Tendrás que decirle quién, Aurelio. Tendrás que darle toda la información porque es una acusación...”, le espetó la presentadora a su compañero.