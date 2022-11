Tensión en 'laSexta Xplica' entre un jubilado y el economista Gonzalo Bernardos: “¡Que no me interrumpas!”

Gonzalo Bernardos volvió a ser protagonista este sábado en laSexta Xplica. Y de nuevo en una entrega dedicada al acceso a la vivienda, tema que ya dejó controvertidas y virales declaraciones por parte del economista semanas atrás. Esta vez, sin embargo, el experto se convirtió en noticia por sus constantes interrupciones a los invitados de la noche. Entre ellos, la portavoz del Sindicato Inquilinos, Valeria Racu, que tuvo dificultades para exponer sus argumentos ante la actitud del economista.

laSexta mira al futuro con 'Estrena un nuevo mundo', campaña para reafirmar su modelo basado en la información

Saber más

De hecho, José Yélamo mostró signos de hastío ante las interrupciones de Bernardos, aunque fue Antonio, un jubilado de 84 años presente en plató, quien terminó alzando la voz a raíz de este asunto. “¿Usted va a estar interrumpiendo constantemente?”, preguntó Antonio al economista para sorpresa de Yélamo, que intentó calmar a su invitado. “Hacemos lo que podemos”, aseguró el presentador antes de que Antonio volviera a la carga contra Bernardos: “”A mí no me interrumpa usted cuando hable, ¿eh?“. ”¡Pero si no has hablado tú! ¿Qué dices?“, espetó el economista. Ante esta situación, Yélamo trató nuevamente de calmar a Antonio, pero éste siguió señalando a Bernardos: ”¡Que no me interrumpas!“

La cosa entre ambos quedó ahí, aunque Gonzalo Bernardos siguió sumando interrupciones a su casillero particular. Lo comprobó José Luis, dueño de una franquicia de peluquerías, cuando expuso la delicada situación que atraviesa su sector. “Los empleados cobran más que el autónomo dueño de su peluquería en este momento”, aseguró el empresario, que rápidamente encontró la respuesta de Bernardos. “los empleados cobran más que el autónomo dueño de su peluquería en este momento”, aseguró este último sin miramientos.

Tampoco se anduvo con rodeos cuando José Luis manifestó su rechazo a subir los salarios de sus empleados. “Si aumentamos los salarios en nuestro sector lo único que podemos hacer es subir los precios para poder subsistir”, expuso el empresario. “Te auguro que pronto no tendrás peluquerías”, respondió Bernardos. “O pronto no tendremos peluquerías”, contestó José Luis. “No tendrás peluquerías”, insistió el economista.