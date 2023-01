Terelu Campos amenaza a 'Sálvame' por un comentario de Rafa Mora: “Te paras un momento”

Terelu Campos lanzó una seria advertencia al director de Sálvame este viernes 13 de enero. La presentadora del programa amenazó con abandonar el plató después de que Rafa Mora dijese que, según publican algunos medios, es Carmen Borrego quien ha filtrado información sobre María Teresa Campos.

La discusión se enmarca en la última gran polémica que afecta a Las Campos. Desde que se filtró que la veterana periodista, de 81 años, tiene un estado de salud delicado, en la familia buscan al responsable del chivatazo.

Kiko Hernández asegura que la información procede del chófer de la comunicadora, pero Rafa Mora apunta en otra dirección.

“Hay medios que acaban de publicar que la persona que filtra las informaciones se llama Carmen Borrego”, soltó el colaborador este viernes. El público y sus compañeros se escandalizaron por el comentario del tertuliano, y la presentadora, lejos de darle alguna credibilidad, montó en cólera: “Te paras un momento”, le ordenó.

Dirigiéndose a David Valldeperas, director del programa, Terelu advirtió de que no iba a tolerar este tipo de acusaciones contra su hermana. “Yo aquí aguanto y me como muchas cosas. Juego a favor de obra cuando hay que jugar, pero hay cosas por las que no voy a pasar, porque cojo la puta puerta y me voy”, exclamó.

Desde la otra punta del plató, el director le preguntó a voces el motivo de su enfado, así que ella se dirigió hacia él para explicárselo: “Rafa Mora dice que la que filtra las informaciones es Carmen Borrego. ¡Hombre ya! Yo aguanto carros y carretas, pero hay cosas por las que no paso”, le advirtió.

La presentadora regresó al plató y se dirigió a su compañero para recordarle que antes de dar por buenas determinadas informaciones, es necesario consultarlas con los jefes: “Si lo han publicado, lo consultas con el director antes de soltarlo”. Rafa Mora agachó la cabeza y dejó que sus compañeros tiraran del hilo.