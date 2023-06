Terelu Campos se enfada por el comentario de un reportero de 'Sálvame': “No me hace ni puta gracia”

El reportero de Sálvame Raúl Triguero se desplazó a Canarias este viernes para informar de la supuesta 'okupación' de una vivienda propiedad de Anabel Pantoja. Desde allí, el periodista hizo un comentario que no gustó lo más mínimo ni a la presentadora del programa, Terelu Campos, ni a su hermana Carmen Borrego.

'El programa de Ana Rosa' muestra las primeras palabras de Ana Obregón en España, con mensaje a Lequio

Más

El magacín interrumpió su retransmisión del enlace matrimonial de Kiko Matamoros y Marta López Álamo para conectar con Trigueros, que comenzó su crónica con una polémica referencia a la familia de María Teresa Campos.

“Pasamos de la alegría y la emoción de una boda al drama de una supuesta okupación. Hay quien dice que cuando tú estás mal siempre hay una Campos que está peor que tú. Bueno, pues ya os digo que lo de Anabel supera a las Campos, os supera a vosotras, y supera a cualquiera que se le ponga por delante”, expresó el reportero.

No era la primera vez que se escuchaba en Sálvame esta comparación. Los dramas de la familia Campos salen a relucir cada dos por tres y en ocasiones como esta son motivo de broma, pero a las afectadas no les hizo ninguna gracia.

“¡Oye, oye! Ya vale”, exclamó Carmen Borrego al escuchar a su compañero, que se vio en la necesidad de justificar que hacía este comentario para “poner un poco de humor en este drama”. Pero a la presentadora le pareció muy inadecuada la comparativa: “A mí no me hace ni puta gracia”, soltó Terelu visiblemente cabreada.

Sin perder el hilo de su crónica, Triguero lamentó que sus palabras hubieran molestado a las Campos. Minutos después, Terelu descargó de responsabilidad a su compañero: “Raúl, te lo he puesto en un mensaje: lo que he dicho no iba dirigido a ti. Creo que lo sabes porque, además, te lo he escrito”, le dijo. “Lo sé, Terelu. Tú no te preocupes”, contestó él para restar importancia a lo ocurrido.