Terelu Campos estudia demandar a Raquel Bollo por lo que dijo de ella en su enfado contra 'Sálvame'

El enfado de Raquel Bollo en los pasillos de Mediaset sigue coleando, una semana después. La colaboradora estalló en directo contra Sálvame y Telecinco, y aunque se disculpó en la gala Supervivientes, las palabras pronunciadas en pleno 'calentón' podrían llevarle a los juzgados.

Raquel Bollo arremete contra 'Sálvame' en directo y recula en 'Supervivientes': "¿Rocío Carrasco es maltratada y yo?"

Así lo confirmó este miércoles Terelu Campos, que afirmó en el magacín de La Fábrica de la Tele que está en conversaciones con su abogado y estudia demandar a Bollo por lo que dijo sobre ella ante las cámaras, si no se retracta y le pide perdón.

A pregunta de Belén Esteban, la hija de María Teresa Campos aseguró no poder reproducir las palabras por las que se plantea sentar a su compañera de cadena ante un juez, debido al horario de protección infantil. Sin embargo, revisando el momento del enfado de Raquel Bollo, se entiende que reprochó a Terelu que acudiera a consolarla cuando, según su opinión, no ha dado la cara por ella. “El otro día me viste y no me miraste a la cara”, le dijo. “¿Yo no te he defendido a ti?”, le preguntó, sorprendida, Campos.

En su explicación en Sálvame, la colaboradora y presentadora ocasional del programa contó que sigue esperando una disculpa: “Como Raquel se pone muy nerviosa muchas veces, yo estaba esperando, porque así se me ha comunicado a través de amigos de ella, que me llamara o escribiera un mensaje para pedirme disculpas por cosas que ocurrieron hace unos días”, comenzó diciendo.

“Estoy hablando con el abogado”

Terelu Campos, que negó que exista una mala relación entre ellas y que le haya negado el saludo en sus encuentros por Mediaset, quiso dejar claro lo siguiente: “Yo no trato a mujeres de una clase, ni de otra clase. No lo he hecho nunca en mi vida. No forma parte ni de la educación que he recibido, ni de mis principios en la vida. Para mí hay cosas que son incuestionables, con o sin sentencias”.

“¿Te planteas demandar a Raquel si no te pide disculpas?”, le preguntó Kiko Hernández, directo. “Sí, sí. Yo estoy hablando con el abogado. No puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación de ese tamaño”, respondió rotunda la hija de María Teresa.

“Me da pena porque a mí me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida, que es lo que he mamado en mi vida, y que no haya apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho siempre... Jamás he tenido una duda de la veracidad de su relato y así me he manifestado a lo largo de los años que he estado en este programa”, continuó explicando Terelu Campos.

Antes de zanjar el tema y seguir con el programa, la protagonista insistió en que espera un perdón: “Uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas... Y sobre todo, hay que pedir disculpas. Ni siquiera le estoy pidiendo nada público, me vale un mensaje”.