Terelu Campos, indignada por no poder votar el 28M: “Alguien me quitó mi empadronamiento”

Las elecciones autonómicas y municipales de este 28M han deparado que el PP tiña de azul el mapa a la espera de Vox. Unos resultados en los que no ha contado el voto de Terelu Campos, que ha denunciado públicamente que se le ha "impedido" su derecho a votar por un cambio en su empadronamiento del que no ha sido consciente.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de Instagram, la presentadora y colaboradora de Sálvame ha mostrado su indignación por quedarse sin participar en los comicios.

“Llegué a Madrid hace 41 años con tan solo 16 añitos. He mamado el compromiso y la responsabilidad que cada ciudadano tenemos en unas elecciones y llevo votando desde mi mayoría de edad”, comienza explicando la hija de María Teresa Campos, acompañando su texto de fotografías del especial electoral de Telemadrid.

“Desgraciadamente y por primera vez desde mis 18 años, fui a mi colegio electoral pero ”alguien“ me quitó mi empadronamiento sin yo saber que eso se podía hacer. Personas que tienen mi teléfono para poder comunicármelo, pero no lo hicieron. Así que por primera vez se me ha impedido mi derecho a votar”, denuncia Terelu, que afirma sentirse “indignada”. “Aquí están mis papeletas sin poder meterlas en sus urnas correspondientes”, añade, junto a una imagen de los sobres.

Por último, la pequeña de las Campos, que este lunes estará de visita en MasterChef de TVE, presume de que nadie conoce sus preferencias políticas: “Lo mejor que me ha pasado como persona que trabaja de cara al público es que nadie sabe a quién voto. Para el PP soy del PSOE y para el PSOE soy del PP. Ese es mi mérito. Aunque puedes tener claro que a quien voto ellos lo saben”.