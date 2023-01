Terelu Campos, “molesta” con la filtración sobre la salud de su madre, teme una traición

La sospecha se ha extendido sobre el clan de las Campos después de que la revista Lecturas haya publicado detalles muy concretos sobre el “alarmante” estado de salud de María Teresa Campos.

A su hija Terelu Campos no le preocupa que hayan llegado rumores a la revista, sino el origen de esa información. Lo que teme es que alguien de su círculo de “máxima confianza” haya traicionado a la matriarca, porque los detalles solo eran conocidos por los amigos “íntimos” y “la familia”, ha indicado este miércoles en Sálvame, un día después de que el programa interrumpiera su emisión para ofrecer la última hora sobre el ingreso hospitalario de la periodista, ausente en televisión desde hace casi un año.

Pero es que, además, se da la circunstancia de que Terelu trabaja en la revista Lecturas, así que su enfado es doble.

Reconoce estar “molesta” con el medio para el que escribe todas las semanas, pero lo que tenga que hablar con su director lo hará en privado, ha dicho: “Me he llevado una sorpresa esta mañana cuando he visto la revista (...) Me hubiera gustado haber tenido conocimiento de que se iba a dar esa portada, aunque yo no puedo impedir a la dirección que se dé la información”.

Kiko Matamoros ha querido hacer una puntualización que da más pistas sobre el origen de la filtración: “No hay un director que se juegue dar una información de este tipo si no tiene el pleno convencimiento de que es real. Le tiene que dar absoluta credibilidad a la fuente, por lo que tiene que ser muy próxima a Teresa, y tiene que saber que no le van a denunciar”, ha expuesto el tertuliano mientras Terelu y su hermana Carmen Borrego le escuchaban con atención.