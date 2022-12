Terelu relató el “alucinante” encontronazo que tuvo con Pipi Estrada en los pasillos de Mediaset

Hace casi 20 años de la relación entre Terelu Campos y Pipi Estrada pero aún colean las secuelas. Fueron tres años de noviazgo y tras ello, la ruptura no fue nada amistosa. Llegando a acabar en tribunales.

Después de toda aquella vorágine, han sido pocas las veces que han coincidido en el mismo lugar, pero desde que el periodista deportivo participara en Pesadilla en El Paraíso parece que se han cruzado más.

En uno de esos encuentros por los pasillos de Mediaset ocurrió lo que la hija de la Campos relató esta tarde en Sálvame: “El otro día, cuando Cristina Porta hablaba del periodismo deportivo, en plató yo comenté que había conocido a uno que lo que quería era ser famoso”.

Palabras que provocaron una reacción en Pipi: “Empezó a escribirme. No tengo su teléfono registrado con su nombre. No sé qué me dijo y le respondí 'uf, qué pesado'. Entonces se convirtió en Shrek y me dijo de todo en mayúscula. No contesté, ni le bloqueé. Me da igual, no daña quien quiere, si no quien puede. Y no está en esa circunstancia”, aseguró Terelu.

Pero la situación le hizo gracia cuando ocurrió lo siguiente: “Fue muy gracioso porque después de eso, salgo para sastrería para cambiarme de ropa y justo cuando paso, él salía de la puerta de maquillaje. Al verme pasar, cerró corriendo la puerta. Pero yo puse la punta del zapato para que no cerrara y le dije: '¡Cobarde de mierda!'”, reconoció entre risas y el apluso del público.

Para acabar argumentando su insulto: “Me parecía tan alucinante que fuera capaz de escribirme un mensaje, minutos antes y después no mirarme a la cara”, zanjó ante los aplausos del público“, zanjó.