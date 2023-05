Terelu, sobre el estado de su madre María Teresa Campos: “Ya no puede decidir por ella misma”

Mientras lidia con la inminente cancelación de Sálvame, Terelu Campos ha abordado la situación vital de su madre, María Teresa Campos, alejada ya de las pantallas desde hace dos años. La veterana profesional, que cumplirá 82 años en junio, no ha vuelto a afrontar un proyecto como tal desde 2021, cuando condujo una única entrega de La Campos Móvil, y más allá de puntuales intervenciones, permanece alejada de los focos.

Sobre ello habla su hija, que con motivo del día de la madre publicaba una semblanza de su progenitora en su blog en Lecturas. “Ya no puede decidir por ella misma”, dice la tertuliana de Telecinco, que lamenta que la Campos ya no es lo que era.

Elogia a su madre por “abanderar el feminismo” en su carrera

Lo dice después de manifestar que su madre “ha sido de las más progresistas del mundo”. “Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres. Cuando decían que hacía un programa para marujas lo que realmente hacía era un programa para educar y concienciar que había que respetar a las mujeres que trabajaban en sus casas. Mi madre quería que se las reconociera, que estuvieran informadas y que tuvieran su opinión propia de las cosas. Profesionalmente, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida con mi madre”, escribe Terelu.

Según esta, a María Teresa Campos “se la pelaba ser ‘la reina de las mañanas’”: “ A mi madre lo que le importaba es que mujeres y madres anónimas tuvieran un conocimiento social y político para que no fueran un cero a la izquierda”, explica. “Yo soy lo que soy gracias a ella”, añade, en un texto que sirve para poner en valor el “matriarcado” en que creció.

“Por desgracia, ella ya no es lo que era”

“La que ha peleado y luchado por sus dos hijas ha sido mi madre. La que ha vivido momentos regulares y de desesperación económica ha sido ella. La que me duele y por la que sufro todos los días es mi madre”, prosigue la presentadora, que pasa a referirse al delicado estado de una de las profesionales de más éxito de las últimas décadas en televisión.

“Me llena de orgullo cuando salgo a la calle o cada vez que entro por las puertas de Telecinco y los compañeros cámaras, de sonido o de iluminación me preguntan por ella y le mandan besos. Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano”, dice sobre su madre, a quien define como “mi mayor patrimonio”. “Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma”.

Una de las últimas intervenciones de la Campos en televisión fue en marzo de 2022, cuando participó en Mi casa es la tuya. Entonces ya reincidió en su ánimo por volver a televisión. “Sé que puedo hacer cosas y me encuentro con facultades para hacerlas”, aseguraba entonces, recalcando: “Soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta”. En esas mismas fechas, también se la pudo ver en el programa de entrevistas 10 momentos de Telemadrid, y poco después reaparecía dando testimonio en la docuserie En el nombre de Rocío.

Con todo, desde entonces, ha estado muy protegida por su familia, lo que no ha sido óbice para que programas y medios tratasen de saber más sobre un estado de salud que ya había sido descrito como frágil por sus hijas, la propia Terelu y Carmen Borrego. De hecho, a comienzos de año Sálvame llegó a paralizar y cambiar su escaleta tras conocerse un percance de salud sufrido por la profesional.