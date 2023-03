Teresa Fernández Valdés sale de Bambú Producciones, que fundó junto a Ramón Campos

En el año 2016 Teresa Fernández Valdés fue reconocida por la prestigiosa revista The Hollywood Reporter como una de las 20 mujeres más influyentes de la industria televisiva en el mundo, siendo la única española en ese listado que compartía, por ejemplo, con las creadoras de series como Black Mirror o Chernobyl, o la autora del formato MasterChef. En 2014, ya había sido incluida entre las 5 showrunners más importantes de Europa, e igualmente recibió la medalla de honor de la feria de televisión de Cannes.

Son sólo tres de los reconocimientos principales que permiten medir la importancia de que Teresa Fernández Valdés haya anunciado que deja Bambú Producciones, la empresa que ella misma fundó junto a Ramón Campos en el año 2007, y con la que ha acumulado éxitos como Velvet, Gran Reserva, Gran Hotel, Hispania o Fariña, entre otros. El éxito de sus producciones permitió que Netflix confiase a Bambú su primera serie española, Las chicas del cable.

La productora ejecutiva da así por finalizada, por decisión propia, una larga etapa que ha durado 16 años, tras haber presentado su último proyecto con Bambú como es la serie Nacho, sobre la vida del actor porno Nacho Vidal, por la que en verTele hablamos con ella. Además, La Promesa sigue su emisión en las tardes de La 1, y deja pendientes de estreno tanto la serie sobre Podemos como la ficción con Eva Longoria y Carmen Maura para Apple TV+ que adaptará el libro de Sandra Barneda.

En todo este tiempo, las producciones de Bambú comenzaron estando muy vinculadas a Antena 3/Atresmedia, y luego también a La 1/TVE. De hecho, no han llegado a realizar nada para Mediaset. Con la llegada de las plataformas, también han producido para Netflix, Movistar Plus+, e incluso Apple TV+, también con la primera serie española de la plataforma (Now & Then). En los últimos años, han abierto su variedad temática con aplaudidos documentales tipo true crime (El caso Asunta, El crimen de Alcàsser) y también películas largometrajes (entre ellas Un año, una noche, El verano que vivimos y Malasaña 32).

Por el momento, Teresa Fernández Valdés sólo ha anunciado que deja Bambú Producciones, sin aclarar su futuro. Según ha sabido verTele, sus planes iniciales serían fundar su propia productora.

Su salida de Bambú supone que la empresa quede en manos de su hasta ahora socio, Ramón Campos, y de la empresa francesa Studiocanal que entró en el año 2016 en el accionariado de la compañía. Desde entonces, amplió su negocio no sólo con más temáticas, sino también con otras divisiones como una dedicada a los rodajes extranjeros que decidan localizar y grabar en España.