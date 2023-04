Tinet Rubira recuerda cómo conoció a Risto, al que halaga: “Con la edad se ha ido ablandando”

Apenas una semana después de que Risto Mejide reviviera, junto a Esther Aranda, su época como controvertido juez de Operación Triunfo, ha sido el turno de Tinet Rubira, productor del formato, para hacer lo propio. El director de Gestmusic ha puesto en valor al presentador y publicista, al que dedica palabras de cariño.

Ha sido en el marco de La ventana de Cadena Ser, donde ha hablado de su larga trayectoria profesional. Trayectoria en la que se cruza Mejide en 2006, con la puesta en marcha de El invento del siglo. Aquel fue “mi gran fracaso”, reconoce el profesional, que justifica: “Teníamos que hacer 3 o 4 especiales y no pasamos del primero”.

Sin embargo, le sirvió para conocer al publicista. Así lo rememora: “Es muy chulo de conocer: era un talent de inventores y me hacía falta alguien que los juzgara desde el punto de vista del marketing, que les dijera si el producto no está bien diseñado o si la estrategia no es correcta. Llamé muchas puertas y un profesor de universidad me recomendó a un ex alumno que era Risto Mejide. Le hice la entrevista, creo que un día a las 9 de la mañana, y me gustó tanto que le dije: 'Tú a las 12, ¿qué haces?'. A las 12:00h los dos tomábamos un avión y nos íbamos a Bilbao a grabar”.

Hay que recordar que, en una entrevista al respecto de sus orígenes televisivos, el presentador puso nombre al docente que le puso en la órbita de la pequeña pantalla, Alfons Cornella.

“Con la edad Risto se ha ido ablandando”

Del ahora presentador de Todo es mentira añade su “virtud”: “Lo más difícil que hay siempre es decirle a alguien algún error o fallo que tiene con él delante. No digo ser crudo, sino ser directo. Y él tenía esa habilidad”.

“El estilo de Risto es crudirecto”, apuntaba Carles Francino, a lo que el entrevistado aportaba: “Es lo que todos pensamos en casa, pero luego te duele si se lo dicen de una manera tan cruda. Era la gran crítica que se le hacía en Operación Triunfo: 'Tiene razón, pero... Cómo se lo dice, qué dureza'”.

“Luego con la edad Risto se ha ido ablandando”, ha advertido el productor. No en vano, Mejide aprovechó la entrevista que realizó a Aranda, concursante de OT, para Viajando con Chester para pedirle perdón públicamente por sus juicios del pasado.